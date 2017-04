Dette er det mest populære studiet på UiA

Sykepleieutdanningen har 300 tilgjengelige studieplasser. Det var i år 973 som hadde dette som førstevalg.

Her er en oversikt over de mest populære studiene på UiA basert på antall søkere.

Topp 10 basert på søkere totalt

Sykepleierutdanning, Kristiansand – 3240 (søkere uansett prioritet)

Sykepleierutdanning, Grimstad - 2241

Sosialt arbeid - 1846

Markedsføring og ledelse – 1809

Økonomi og administrasjon, Kristiansand - 1737

Rettsvitenskap - 1548

Vernepleierutdanning - 1108

Barnehagelærerutdanning, Kristiansand – 994

Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn – 981

IT og informasjonssystemer, bachelor – 951

Kilde: UiA



Økning i bachelorstudiene

Viserektor for utdanning, Astrid Birgitte Eggen. Foto: UIA

Astrid Birgitte Eggen er viserektor for utdanning på UiA. Hun ser positivt på søkertallene.

– Vi er godt fornøyd med at vi har vekst i søkningen til bachelorstudiene. Økningen er på 6 prosent, samtidig som vi har en liten nedgang i søkningen til årsstudiene. Det er en endring som vi ønsker.

Heidi Aakre Juvik er bachelorstudent i økonomi og administrasjon på UiA. Hun er klar på at bachelor er det riktige å ta, men tror årstudium kan bringe variasjon i utdanningen.

– Jeg har tenkt å fullføre bachelor studiet, med ta et årstudium i tillegg, for å få litt variasjon i fagene.

Heidi Aakre Juvik studerer økonomi og administrasjon på UIA. Foto: Andreas Benjamin Guthe / NRK

Kamp om plassene

Under er en oversikt over de mest populære studiene på UiA per studieplass tilgjengelig.

Med kun tre studieplasser tilgjengelig, blir årstudium i litteratur, film og teater, det mest populære studiet sammenlignet med antall søkere.

Topp 10 basert på søkere per studieplass

Litteratur, film og teater, årsstudium – 8,33 (søkere per studieplass) Sosialt arbeid, bachelor – 6,51 Markedsføring og ledelse, bachelor – 5,77 Lektorutdanning med historie i første studieår, master – 4,88 Vernepleierutdanning, bachelor – 4,77 Ernæring, mat og kultur, årsstudium – 4,69 Pedagogikk, årsstudium – 4,47 IT og informasjonssystemer, årsstudium – 4,40 IT og informasjonssystemer, bachelor – 4,33 Bioingeniør, bachelor – 4,24

Kilde: Samordna opptak