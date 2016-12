Det store julebadet satte ny rekord

Tradisjonen ble startet i 2003 av Finn Kollstad, og det var bare fem stykker som var med det første årene, men år for år har gjengen som tar det kalde badet blitt større.

Heidi Kollstad prøver å skaffe seg oversikt over hvor mange som kommer opp av sjøen. Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

I år er det ny rekord, konstaterer Heidi Kollstad, som sto på land med ullue og jakke og talte de badende. Ikke alle gikk i land der hun sto og noterte, men minst 166 personer i alderen 2 til 70 år var i vannet.

Svetter først

Kristiansand løpeklubb pleier å løpe sammen julaften klokka 09.00 og løpeturen avsluttes for mange med badet på Bystranda. I år var det 40–50 personer som var med på løpinga i sommerløpstraseen.

Men alle ønskes velkommen til badet, som er hele Kristiansands julebad, sier Finn Kollstad.

Flere familier tok med seg barna på julebadet. Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

I år var også flere fra andre treninger med på badinga, blant annet fra Aquarama. Der ble det også stilt med garderober for de badende for første år. Vanligvis har man måttet ta til takke med å skifte på stranda.

– Yte før nyte

– I starten syntes mange at dette var galskap. bare det å trene på julaften var spesielt, men nå er det mer populært. Jeg har inntrykk av at folk synes det er ålreit å yte før de skal nyte. Det gir en god følelse, sier Finn.

– Mange barnefamilier sier de synes det er gøy å gjøre noe ekstremt som samler familien. For det er ekstremt, det er veldig kaldt.

Ga mersmak

Malin Mikkelsen, Marte Mikkelsen, Kim Thomas Mikkelsen og Frode Tellefsen var med på julebadet for første gang. Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Søsknene Malin Mikkelsen, Marte Mikkelsen og Kim Thomas Mikkelsen hadde sammen med kameraten Frode Tellefsen vært på trening på Crossfit Kvadraturen før de dro for å bade.

Det var første gang de deltok, men det blir neppe siste.

– Vi ble med litt for restitusjon og litt for show, siden det var så mange som skulle ned og bade. Det er første gang jeg er med, men neste år blir det bading igjen, sier Kim Thomas.

Vennegjengen klaget mest på «kniver» i beina, men det var også kaldt andre steder.

– Det var forferdelig kaldt. Det var langt fra sommertemperatur for å si det sånn, men det var verdt det.

Ønsker å slå isbaderekord

Det er Finn Kollstad glad for å høre, for han har et mål om å slå norgesrekorden i isbading og få over 400 stykker i vannet.

– Jeg trekkes mot ekstreme ting og jeg vil gjerne slå isbaderrekorden. Men den er jo ikke fra julaften, så vi kan i alle fall si at vi har norsk rekord i isbading på julaften.