Spøker for juletorsken: – Nå er det alvor

Både fiskehandlere og fiskere på Sørlandet frykter de skal gå tomme for årets juletorsk.

– Det blir lite torsk i disken hos oss i adventstida, sier fiskehandler Reidar Fredriksen på Fiskebrygga i Kristiansand.

Han har vært i bransjen i over 40 år, og har flere ganger vært bekymret for at sørlendingene ikke skal få lokal juletorsk på tallerkenen. I år er han mer bekymret enn noen gang.

– Torskekvotene er fisket opp, så vi får bare inn noen slengere som reketrålene får inn som bifangst. Men det er som en dråpe i havet, sier fiskehandler Reidar Fredriksen på Fiskebrygga i Kristiansand.

Tilgangen på lokal, fersk torsk har aldri vært vanskeligere enn i år, ifølge Reidar Fredriksen hos Reinhartsen på Fiskebrygga i Kristiansand. Foto: Per-Kåre Sandbakk/NRK

Verre enn noen gang

– I år ser det virkelig skummelt ut. Så dårlig tilgang som det er i år, har det aldri vært. Vi har ikke opplevd at kvotene er brukt opp før jul tidligere, sier Fredriksen.

En av årsakene er at torskekvoten i 2020 ble redusert med 50 prosent fra 2019 og er historisk lav. Den norske totalkvoten er satt til 2 120 tonn i Nordsjøen og 68 tonn i Skagerrak.

I den sørlige landsdelen spises det mer torsk i jula enn noen andre steder i landet. Den erfarne fiskehandleren er lite fornøyd med å skuffe kundene.

– Det er trist fordi det er en tradisjon jeg har vært med på i mange år. Mange sørlendinger er vant til å spise torsk en av juledagene, sier Fredriksen.

Bifangst fra reketråler kan ikke dekke etterspørselen etter juletorsk, mener fisker Atle Nilsen. Foto: Odd Rømteland / NRK

Lite fisk

Bifangst fra reketrålere monner lite når det er knapt med fisk å få i tillegg til rekene som fanges i trålen nærme land.

– Det er lite fisk for tida. Det gjelder alle typer fiskeslag faktisk. Det kan virke som det er noe som har skjedd i Skagerrak. Det er lite lyr, lite kolje og lite stor torsk. Det er en del småtorsk, men vi frykter den også forsvinner lenger ut Skagerrak, sier fisker Atle Nilsen i Arendal.

Reketrålere kan i tillegg til rekene fange 2,5 prosent torsk av den totale mengden fangst som de tar.

– Med 120 kilo reker kan jeg altså ta med cirka tre kilo torsk, sier Nilsen.

– Men det blir ikke noe særlig juletorsk av det, legger han til.

– Beklagelig at vi ikke kan dekke etterspørselen

Når det nærmer seg jul pleier fiskere lengst vest i Agder å «redde» markedet ved å skaffe til veie flere tonn med torsk. Men når kvoten er brukt opp er det ikke mulig å dekke etterspørselen.

– Vi kunne fisket et par tonn, og det er beklagelig at vi ikke kan la folk nyte fersk torsk til jul. Men det å ta vare på bestanden er like viktig for oss fiskere som alle andre. Så vi er jo enige i at det er bra at myndighetene passer på så det ikke blir overfiske, sier fisker Alf Ulland på Hidra i Flekkefjord.

Årsaken til at torskekvotene er så lave i år er, ifølge fiskeridepartementet, at man vil bygge torskebestanden opp igjen fra et historisk lavt nivå.