Hægebostad er en liten kommune i Vest-Agder med spredt bebyggelse og kun 1700 innbyggere.

Tall fra KOSTRA-databasen hos Statistisk sentralbyrå viser at innbyggerne i innlandskommunen Hægebostad må ut med 16 340 kroner per år i avgifter for vann, avløp og renovasjon. I motsatt ende av skalaen ligger Årdal i Sogn og Fjordane. De betaler minst med 4 600 kroner i året for de samme tjenestene.

Nytt renovasjonsanlegg

Situasjonen er ifølge Hægebostad-ordfører Margrethe Handeland (Sp) ikke ønskelig. Hun sier betydelige investeringer i nytt renovasjonsanlegg og få abonnenter i kommunen er blant årsakene.

– Vi beregner avgiftene etter selvkostprinsippet, forklarer hun.

Selvkost betyr at de som er koblet på vann og avløp selv betaler for utgiftene til blant annet nedskriving av anlegg, rentekostnader, lønn til de som jobber der og andre driftskostnader.

– I tillegg har vi et nytt og moderne renovasjonsanlegg med høye investeringskostnader og få abonnenter. Det gjør at kostnadene per bruker blir veldig høye, sier hun.

– Kommunen er også medeier i forbrenningsanlegget Returkraft i Kristiansand. Der har det kommet en del uventede utgifter som gjør at renovasjonsutgiftene våre blir uforholdsmessig høye.

Spredt bosetting og få innbyggere gjør de kommunale avgiftene høye for folk i Hægebostad, sier ordfører Margrethe Handeland. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ønsker spredt bosetting

Ordføreren sier politikerne jobber med å få ned utgiftene. Men hun innser at det koster å opprettholde den spredte bosettingen i kommunen. Det gjør det vanskelig å få flere abonnenter koblet på vann og avløpsnettet.

– Vi hører fra innbyggere at de synes avgiftsnivået er høyt. Spesielt fra innbyggere som bor alene i en husstand. Det føles naturligvis verre for dem enn for en husstand med fem-seks medlemmer, sier Handeland.

Få abonnenter på vann og avløp

Rådmann Ivan Sagebakken i Hægebostad kommune bekrefter at hovedårsakene til at Hægebostad topper listen er få innbyggere, spredt bebyggelse og et nytt renseanlegg.

– Vårt nye renovasjonsanlegg til 25 millioner kroner skal fordeles på cirka 350 abonnementer. Det gjør at kostnadene per abonnement stiger, sier rådmann Ivan Sagebakken i Hægebostad kommune.

– Selvkostprinsippet, som kommunestyret har vedtatt at vi skal ha på vann og avløp og på andre selvkostområder i kommunen, gjør at en liten kommune som oss får høye avgifter, forklarer han.

Ivan Sagebakken er rådmann i Hægebostad. Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

Ikke eiendomsskatt

– Det er beklagelig at Hægebostad havner på toppen av avgiftslista. Men kommunen har ikke innført eiendomsskatt, så det er ikke sikkert at vi er så dyre totalt sett, sier rådmannen.

I nabokommunen Lyngdal betaler folk nesten 10 000 kroner mindre for tjenestene.

– Hovedgrunnen til det er at de har flere brukere knyttet til vann og avløp, dermed kan de sette ned kostnadene hver enkelt betaler for drift av anleggene, sier Sagebakken.