Denne brannen gjorde 6700 strømløse

– Det oppstod brann i en av våre største transformatorstasjoner i Lister-regionen. Det førte til at 6700 kunder var uten strøm en periode i natt, forteller kommunikasjonsrådgiver Jon Anders Skau i Agder Energi til NRK.

Skau forteller at strømnettet falt ut klokken 02.44 natt til onsdag. Først klokken 05.12 hadde alle kunder fått tilbake strømmen.

Eksplosjoner

– Jeg våknet av et kraftig smell. Deretter kom det flere små eksplosjoner. Da jeg så ut var anlegget i full fyr, forteller Jan Inge Gullestad til NRK.

Han bor omkring 300 meter fra brannstedet. Gullestad forteller at verken han eller brannvesenet turte å nærme seg trafostasjonen da det oppstod stadig nye eksplosjoner på stedet.

Trolig oppstått i rensemaskin

– Trafostasjonen er fortsatt ute av drift. Strømmen til husstandene går nå via reserveløsninger, sier Skau.

Foreløpig vet ikke Agder Energi hva som er årsaken til brannen. Men trolig har brannen oppstått i forbindelse med vedlikeholdsarbeid som pågår på stedet.

Ifølge Skau gjøres det et arbeid for å rense transformatorens oljesystem. Dette skjer ved hjelp av en rensemaskin. Trolig er det her brannen har oppstått.

– Vi har mannskaper på stedet som i morgentimene forsøker å få oversikt og danne seg et bilde av skadeomfanget.