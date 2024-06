Deler kraftutbyttet direkte med innbyggerne

Snart vil det tikke inn 4000 kroner på kontoene til alle de 1800 innbyggerne i Sirdal kommune.

For politikerne i den rike kraftkommunen har bestemt at de også i år skal betale ut et kontantbeløp til folk flest.

– Det er en andel av kommunens kraftutbytte som deles direkte med innbyggerne, sier ordfører Jonny Liland (Ap).