– De var store som klinkekuler

– Dette var ganske heftig, sier NRK-medarbeider Leif Dalen som bor på Vegårshei.

I halv seks-tiden opplevde han at det kom mørke skyer, begynte å tordne, og så startet det å hagle.

– Men det var ikke bare hagl. Det var ordentlig store isbiter, større enn klinkekuler, forteller han.

Det haglet i cirka et kvarter før det gikk over til å bare regne. Også i Gjerstad haglet det, men dog ikke like store haglbiter. Meteorologisk institutt melder om 14,1 millimeter med nedbør på 30 minutter her.

– Strek i regningen

Vakthavende meteorolog, Vibeke Thyness. Foto: Bård Gudim

Værvarselet meldte sol og fine forhold, og hadde ikke varslet om den kraftige tordenbygen som beveget seg over Aust-Agder.

– Denne her kom litt plutselig, og var en strek i regningen, sier vakthavende statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, Vibeke W. Thyness.

– Denne skyen er ganske høy og kald i toppen, og da er det potensial for hagl, forklarer meteorologen.

Slik så en veranda i Vegårshei ut etter tordenbygen hadde vært forbi. Det skulle man ikke trodd i juli måned. Foto: Christoffer Ufsvatn Bjørnstad / Privat

Unormalt store

Hun sier haglkornene på Vegårshei er unormalt store.

– Hagl på denne størrelsen er litt over normalen for Norge, og som du ser på bildet består hvert hagl av flere mindre isklumper som har limt seg sammen.

Statsmeteorologen forklarer at haglkornene er så store fordi de har vært i tordenskyen i lang tid, og dermed har samlet seg til større haglkorn før de faller ned.

– Jo kraftigere tordenskyen er, jo lenger kan den holde på haglkornene og jo større hagl kan den produsere.

Redd for ødeleggelser

I Vegårshei var Leif Dalen bekymret for at haglkornene skulle bulke bilen. Han fikk meldinger fra flere i Vegårshei som reagerte på været.

– Jeg vet ennå ikke om noe er blitt ødelagt, sier han.

Meteorologen sier man må være forsiktig, for kraftig hagl mot en bil i høy fart kan gi skader.

– Stormen beveger seg i innlandet og følger E18 og Sørlandsbanen. Det ser ut som om den har kurs litt ut mot kysten, og Arendal ser litt utsatt ut, sier Thyness.

Men hun sier uværet er kortvarig, og vil dø ut i løpet av kvelden. Da lover Thyness at det meldte finværet er tilbake på plass.

