Ble kastet ut av russebussen - så kom en uventet invitasjon

Har du et råd til russen for å hindre at folk faller utenfor? Del dine råd og tips nederst i artikkelen.

– Hvis alle rundt deg tilhører en gruppe, og du er den eneste som ikke gjør det, kan det føles litt ekkelt og du føler deg veldig utenfor, sier Marthine Vesterhus.

Sammen med medelevene Nathalie Grundeland og Frøya Hansen har hun laget en russegruppe for jenter.

– Det er ikke noen grense for vår gruppe. Alle som vil kan bli med, uansett hvor de bor, sier Hansen.

Nå har gruppa over 40 medlemmer fra Bodø i nord til Lindesnes i sør.

På Facebook og TikTok inviterte de jenter over hele landet til å bli med i deres russegruppe.

Grunnen til at de startet gruppen er dette. De så flere videoer på sosiale medier der folk var utenfor i russetiden i vår. Dette ville de gjøre noe med. – Det fikk oss på tanken. Vi kan jo bare ta med alle som vil, for å bidra til et bedre miljø, sier Grundeland.

– Jeg hadde nettopp blitt kastet ut av en buss

Sørlendingene fikk umiddelbar respons.

Meldingene haglet inn fra folk, som ikke har en vennegruppe på skolen de går på.

Flere fortalte også at de hadde blitt kastet ut av russegrupper.

– Nå kan de bli med i vår gruppe og kjenne på at de har en gjeng likevel, bare litt lenger unna, sier Grundeland.

Erika Bitocco fra Bærum er en av de som er med i russegruppen.

– Jeg hadde nettopp blitt kastet ut av en buss og russegruppe da jeg så videoen på TikTok. Så jeg synes det var en bra mulighet. Da tenkte jeg sånn at dette er jo inkludering, og det er ganske viktig i russetiden, sier hun.

Også Mari Helgemo Næss fra Tønsberg så videoen på TikTok. Hun kastet seg på.

– Jeg har ikke så mange venner som er russ, forteller hun.

Hadde du noen å være sammen med i russetiden? Ja Nei Vis resultat

Nå gleder hun seg til russetiden.

– Det er superviktig at man ikke sitter alene, sier hun.

– Det er ikke noe kult å være den ene på skolen, som ikke får være med på en buss fordi man ikke er kul nok. Så det er veldig viktig å inkludere alle. Rett og slett, sier Næss.

I forrige uke skrev VG om utestenging, mobbing og redsel blant russ og elever ved videregående skoler i Oslo. Det har ført til at elever ikke tør å bruke kantinen.

Nå har byrådsleder Raymond Johansen kalt russen inn på teppet for å diskutere tiltak for å hindre ekskludering, skriver avisen.

Må ha en russegruppe for å bli invitert

De tre sørlendingene har også selv kjent på ekskludering og det å ikke tilhøre en gruppe.

De forteller at man som regel må være med i en russegruppe for å bli invitert på ulike fester.

– Vi har ikke blitt invitert på alle fester. Det er ikke en god følelse, sier Vesterhus.

Flere medelever ved Mandal videregående skole bekrefter at det kan være vanskelig å passe inn i russetiden.

Mange lager grupper og bestiller gruppegensere. Det kan være sårt for noen.

– Man legger merke til de som ikke har en russegenser, og da er det lettere å bli utestengt, sier Marthea Askelsen.

Marthea Askelsen og Pia Marie Grimestad Karlsen syns initiativet er bra. Foto: Anna Rut Tørressen

Tidlig ute med å lage russegrupper

Medruss Kristoffer Selfors tror det handler om at russegruppene blir dannet så tidlig.

– Vår gruppe ble dannet for tre år siden, og siden har vi holdt sammen. Det gjør det vanskeligere for andre som ikke er like tidlig ute.

Kari Haaland Wichne er avdelingsleder på Mandal videregående skole og har ansvaret for russen.

Hun bekrefter russegrupper dannes tidlig, og at det ofte skjer allerede før elevene begynner på videregående.

Hun er imponert over jentenes initiativ.

– De klarer å se både seg selv, men også ta tak i utfordringen mange videregående elever i hele landet kjenner på med inkludering og utenforskap.

Andreas Moland og Kristoffer Selfors sier de prøver å være flinke på inkludering. Foto: Anna Rut Tørressen

Gruppeklær gir tilhørighet

I den nye jentegruppa tas det også grep for å skape en følelse av tilhørighet. De har en egen logo, som de enda ikke vil vise. I tillegg blir mulig å kjøpe gruppeklær.

– Selv om du er alene på en skole, så kan du går rundt med genseren og vise at du tilhører gruppe. De andre er bare ikke akkurat her.

Jentene legger til at man ikke må kjøpe klær for å være med.

– Vi har tenkt å holde et veldig lavt budsjett så alle kan være med, sier Vesterhus.

Navnet på russegruppa er klart, men ikke lansert. Til nå kaller de seg NR 2023.

Holder kontakt på Snapchat

I klasserommet har russegruppa NR 2023 møte. Av over 40 medlemmer møtes kun tre fysisk, naturlig nok.

Mesteparten av kontakten holdes på Snapchat, men nå planlegges også fysiske samlinger.

– Vi tenker å invitere alle hit. Så vi må finne en dato som passer for de fleste. Vi har plass til overnatting og kan hente på togstasjonen eller flyplassen, sier Vesterhus.

Her er deler av russegruppa samlet. De fleste over Snapchat. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Gruppa vil også møtes på flere nasjonale russetreff.

Den inkluderende russegruppa har tidligere hatt opp mot 60 medlemmer, men siden mange var fra samme område, dannet de en mindre gruppe.

Grundeland er glad for å ha bidratt til at folk som bor nærme hverandre har blitt kjent.

– Det at noen blir kjent med hverandre og lager en gruppe der de bor er veldig fint. Vår gruppe er jo egentlig for de som ikke har noen gruppe.

Nå håper russegruppa at deres tiltak vil smitte over på neste russekull, slik at flere vil føle seg inkludert.

Har du et råd til russen for å hindre at folk faller utenfor?