David (10) omkom etter fallulykke i Sirdal

Tirsdag 3. oktober skriver politiet i en pressemelding at det var David Hegre som mistet livet i ulykken.

Det var ved en tursti opp til Hilleknuten i Øvre Sirdal at ulykken skjedde. Hegre falt ned en skrent på cirka ti meter. Stedet er rett ved skitrekket på Fidjeland.

David Hegre mistet livet i den tragiske ulykken. Foto: Privat

Alle nødetater rykket ut til stedet. Han hadde alvorlige skader da han ble fraktet til Stavanger universitetssykehus med luftambulanse.

Ulykken ble meldt inn ved 16-tiden lørdag ettermiddag.

Søndag ettermiddag ble politiet informert av sykehuset om at gutten ble erklært død natt til søndag.

Redningsmannskaper var på plass i Sirdal lørdag ettermiddag etter den tragiske fallulykka. Foto: Leif Sirevåg

Skolen i sorg

Hegre var elev i femte klasse på Sandved skole i Sandnes.

Skolesjef i kommunen, Hege Egaas Røen, sier at skolen er i sorg.

– Det er klart at det er utfordrende å oppleve at en av elevene dine omkommer. Samtidig ser jeg at det også har skapt samhold, fortalte hun til NRK mandag.

Skolesjef i Sandnes kommune, Hege Egaas Røen. Foto: Elise Pedersen / NRK

– Selv under disse tragiske omstendighetene, har det vært en dag på Sandved skole hvor de har klart å ivareta hverandre. De har klart å holde hodet kaldt og hjertet varmt, og har ivaretatt elevene på best mulig måte.

Ble avstand til turfølget

– Gutten var på tur sammen med sin familie og har da på et tidspunkt når det har vært en avstand mellom han og i alle fall de voksne i turfølget, så har han ramlet utfor denne skrenten, sa politifaglig etterforskningsleder Arild Austrheim til NRK lørdag.

Austerheim understreker at politiet ikke har noe grunn til å tro at det dreier seg om noe annet enn en tragisk fallulykke.

Det var regnvær i området da ulykken skjedde, så én hypotese er at gutten kan ha sklidd på underlaget.

Hovedredningssentralen sendte ut redningshelikopteret for å bistå i redningsaksjonen lørdag. Foto: Leif Sirevåg

– Hva gjør politiet videre?

– Nå ser vi det litt an. Det viktigste er at de pårørende bli ivaretatt, og så vil vi nok foreta litt mer samtaler og eventuelt avhør utover i uka, men per nå er det ingen akutte gjøremål, sier politioverbetjenten.