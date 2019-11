– Det er spennende å finne ting. Kanskje det er dyr under taren? undrer Hanna Mæland (5).

Gradestokken viser fem grader i sjøen, men det stopper ikke barna ved Mummidalen barnehage på Møvig. Sammen med svømmeinstruktør får de muligheten til å lære grunnleggende svømmeferdigheter.

Barna storkoser seg i vannet, men det er en alvorlig undertone. Håpet er at 5-åringene ikke skal bli del av en urovekkende statistikk.

Norske 5-klassinger har nemlig de dårligste svømmeferdighetene i Norden. Funnene er faktasjekket av faktisk.no.

– Barna skal ikke være redde for vannet. De lærer enkle bevegelser som blir nyttige i den videre svømmeopplæringen, sier René Quiroga, barnehagelærer og livredder.

GLAD: Stella Sira Pettersen koser seg i vannet. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Dårligst i Norden

Kun halvparten av norske 10-åringer er nemlig svømmedyktige, viser undersøkelser gjennomført av Norges Svømmeforbund og deres samarbeidspartnere.

Andre undersøkelser viser at over 90 prosent av barna i Sverige og Island er svømmedyktige. Island har en omfattende svømmeopplæring, og svømming er et eget fag i skolen. Nærmest alle tiåringer er svømmedyktige der, sier Egil Galaaen Gjølme, førstelektor i kroppsøving og idrettsfag ved NTNU.

IMPONERT: Egil Galaaen Gjølme, førstelektor i kroppsøving og idrettsfag ved NTNU, er svært imponert over arbeidet som blir gjort på Møvig. Foto: Monika Nyhagen / NTNU

Den nordiske definisjonen av å være svømmedyktig er at barna kan svømme 200 meter. I den norske definisjonen skal du i tillegg både flyte, dykke og komme deg trygt opp på land.

– Musikk i mine ører

I flere år har man pekt på at svømmeopplæring i skolen er mangelfull. Gjølme er derfor imponert over opplæringen 5-åringene på Møvig får.

– Fantastisk. Disse barna opparbeider seg forståelse og kompetanse i vann. Det holder ikke bare å øve innendørs, slår Gjølme fast.

Det er ikke eksperten alene om å mene. – De er heldige som får bade på vinteren i nesten minusgrader. Dette styrker de på alle måter, mener Anne Kari Sira Pettersen, mamma til Stella (5).

TEKNIKK: Riktig fotteknikk er viktig å trene på. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Trygghet i vannet

Ekspertene tror tidlig opplæring også vil påvirke drukningsstatistikken på sikt.

Redningsselskapets oversikt frem til oktober i år, viser at totalt 78 personer har druknet i Norge. Av disse dødsfallene er ti prosent relatert til bading.

2018 var et mørkt år med hele 18 baderelaterte dødsfall. De aller fleste dødsulykkene skjer altså ved fall fra land, brygge eller båt.

– En del av kompetansen i vann innebærer å skjønne når du skal ha på flytevest, forstå hvilke steiner som er glatte og vite hvor vanskelig det er å klatre opp på bryggen igjen. Denne risikoforståelsen kan du øve på i barnehagen, sier Egil Galaaen Gjølme fra NTNU.