Danske ølpriser i Norge

Da en av byens restauranter begynte å selge halvlitere til 50 kroner i vinter, sparket de i gang en priskrig som har vart siden.

Nå har nyåpnede Skagen Pub senket prisen ytterligere. Det danskinspirerte spisestedet selger halvlitere til 45 kroner - akkurat som i Danmark.

– Vi kom hit for prisene og det danske konseptet, sier Helle Hartvigsen, som nyter en øl i sola med ei venninne etter jobb.

De tyske turistene Franziska Kesselring og Matthias Giebichenstein gleder seg også over de lave prisene.

– Vi hadde forventet at ølet i Norge skulle koste det dobbelte av dette. Her er det jo like billig som hjemme, smiler Giebichenstein.

De tyske turistene Franziska Kesselring og Matthias Giebichenstein er fornøyde med de lave prisene på spisestedet i Kristiansand. Foto: Christina Cantero / NRK

– Ble tilfeldigvis med i priskrigen

Det nyåpnede spisestedet kom inn i priskrigen ved en tilfeldighet, mener daglig leder Hallgeir Hansen.

– For oss er ølprisene en del av konseptet. Det er ikke ment som noe bidrag til ølkrigen, men tilfeldigvis kan det nok se sånn ut. Vi er ikke her for å sørge for ytterligere dumping av prisene.

Så langt har det nye utestedet hatt fulle hus, forteller den daglige lederen.

– Nordmenn elsker Danmark. Her kan de slippe seg løs og føle at de er på ferie. Det er jo mye kortere å sykle til Skagen i Markens gate, enn å sykle til Skagen i Danmark, smiler han.

Heidi Sørvig i Kvadraturforeningen mener det hadde vært bedre om bransjen hadde konkurrert på andre områder enn å dumpe prisene på øl. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Lokalt fenomen

Kvadraturforeningen i Kristiansand er usikre på hvor lenge de lave ølprisene vil vare. Så langt har to av utestedene gått konkurs som følge av at stamgjester har flyttet seg til utesteder med billige ølpriser.

– Priskrigen på øl i byen ble for tøff for oss og bidro dessverre til at vi måtte gi oss.

Det sier Jan-Arne Pettersen, eier av Møllepuben til fvn.no. Restauranter har skjenket kristiansandere siden 80-tallet. I forrige uke måtte han ta turen til skifteretten.

Også restauranten Tolv Bord måtte kaste ølbrikkene etter hard konkurranse.

– Det er litt synd at man i høysesongen skal gå på kompromiss av det man har mulighet til å tjene inn. Vi skulle gjerne ha sett at de hadde konkurrert på andre områder enn bare pris, sier Heidi Sørvig i Kvadraturforeningen.

Eier av Bakgården i Kristiansand, Rune Kaarbø, sa nylig til NRK at han mulig må ty til permitteringer på grunn av sviktende inntekter.

– Nå er det en konkurranse som går på pris, mens vi skulle gjerne ha sett at de konkurrerte mer på kvalitet og konsept. Jeg tror ikke det er ikke levedyktig på sikt med tanke på marginene i denne bransjen, sier Sørvig.

For drøyt 20 år siden opplevde sørlandsbyen en lignende priskrig på øl.

– Det treffer markedet med ujevne mellomrom, og er et lokalt fenomen som jeg antar vil pågå i en gitt periode.