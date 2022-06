– Opp mot vinden. Dra i det skjøtet.

Instruktør Gro Vale er bestemt, der hun sitter bakerst i en 25 fots seilbåt på byfjorden i Arendal.

De siste ukene har hun sittet mye i seilbåt. Det er hun ikke alene om.

For nå er det mange kvinner som vil lære seg å håndtere en båt. I 2010 var andelen kvinner som tok båtførerbevis 18 prosent. I 2022 har andelen økt til 36 prosent.

Gro Vale er instruktør på seilkurset. Foto: Espen Bierud / NRK

– Økningen er formidabel, men vi skulle gjerne sett 50 prosent, sier Bernt Nilsen i Småbåtregisteret.

Men hvorfor er det så viktig at damene tar til roret?

Redder liv

– Det er en fordel at mer enn én person kan føre båten trygt og sikkert. Dette kan redde liv.

Det sier Thomas Nicolai Bjønness i bransjeforeningen Norboat.

Han synes det er på høy tid at kjønnsforskjellene forsvinner.

Medlemsansvarlig i Norboat, Thomas Nicolai Bjønness, tror økt kvinneandel kan redde liv. Foto: Espen Bierud / NRK

– Det har vært slik at mannen kjører båten og kvinnen hopper i land, tradisjonelt sett. Det er helt feil! Man blir god på det man øver på og det finnes ingen kjønnsforskjeller på hvor flink man er til å kjøre båt.

Også politiet er positive til at flere kvinner kan ta over båtrattet.

– Det er ikke til å stikke under en stol at damer er mer fornuftige enn menn, sier politibetjent

Fredrik Wilhelm Schulze i Agder politidistrikt med et lurt smil. Men han mener alvor.

– Jeg synes det er veldig positivt at flere kvinner velger å ta den treningen og tar roret,

Antall kvinner som tar båtførerbevis har doblet seg på 12 år. Foto: Espen Bierud / NRK

Kurs av og med kvinner

Tidligere år har seilkurs for voksne tiltrukket seg en håndfull mennesker i Arendal seilforening.

I år har rundt 50 meldt seg på, og over 40 av dem er damer. Det er langt over hva som har vært vanlig.

Karen Landmark er fornøyd med kurset. Foto: Espen Bierud / NRK

Instruktøren tror forklaringen er at det også er damer som lærer bort.

– Da tør folk å melde seg på. Frykten for å være «for dårlig» forsvinner, tror instruktør Gro Vale.

– Det er på tide at vi tar litt tak på sjøen, sånn likestillingsmessig, sier Karen Landmark.

Hun er en av de påmeldte på jentekurset i Arendal. Hun sitter til rors i den lille seilbåten, mens fire andre damer jobber iherdig med seilene.

Maren Huseby (15) har lyst til å ta over rattet på familiens båt. Foto: Espen Bierud / NRK

Også Maren Huseby (15) har lyst til å ta over roret på familiens båt.

– Jeg har veldig lyst til å ta båtførerlappen og tror alle kan like mye hvis de vil, sier hun.