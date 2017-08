Daglig leder avviser Støres brygge-forklaring

Arbeiderne som oppgraderte brygga på landstedet til Ap-leder Jonas Gahr Støre i 2011, gjorde jobben uten at skatt og moms ble betalt.

Støre opplyste til Finansavisen onsdag at det var hans vaktmester på hytta i Kilsund i Arendal, Olaf Halvorsen, som var hans avtalepartner, og at alt mellom dem ble gjort opp med faktura og moms inkludert.

Uenige om brev

Mye av arbeidet i Tvedestrand ble utført av to ansatte i sjøentreprenørfirmaet Roland AS, skriver Finansavisen. Daglig leder Trygve Bjørn Roland skrev et brev til Støre da han oppdaget at de ansattes bidrag til Halvorsen var private gjenytelser uten at det ble beregnet skatt og moms.

– Olaf Halvorsen har nylig informert meg om at han, etter brevet fra Roland til meg, var i kontakt med selskapet og fikk bekreftet at det var i orden at de ansatte gjorde ferdig arbeidet for ham, skriver Støre i en e-post.

– Det stemmer ikke, sier Søren Aanonsen, som etterfulgte Roland som daglig leder.

Med brevet fulgte en faktura med betaling for bruk av Roland AS' utstyr. Selskapets advokat ba Støre se bort fra fakturaen, men Aanonsen er tydelig på at det ikke betød at arbeidet kunne fortsette.

Avviser kritikken

Støre avviser nok en gang at han har gjort noe galt.

– Igjen forsøker Finansavisen å skape et inntrykk av at jeg har gjort noe galt. Det har jeg ikke. Eventuelle konsekvenser for mangelfull innrapportering av skattepliktig inntekt og arbeidsgiveravgift ligger hos vedkommende jeg gjorde avtale med og dem han hyret inn, skriver Støre i en e-post til avisen.

Ap-lederen fikk onsdag støtte fra flere hold etter oppslaget i Finansavisen om bryggearbeidet. Blant annet skrev NHO-sjef Kristin Skogen Lund på Twitter at dersom alle gjorde like mye for å handle hvitt som Støre har gjort i denne saken, ville det bli mindre svart økonomi.