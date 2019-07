– Hun er spent og urolig for resultatet. Det blir verre etterhvert som dagen nærmer seg. Dette er det nærmeste man kommer dødsstraff i norsk rettsvesen, sier 44-åringens forsvarer Olav Sylte.

Onsdag klokka 09.00 blir dommen mot henne lest opp i Agder lagmannsrett.

Kvinnen sitter fengslet i det nye kvinnefengselet på Evje. Sylte sier hun har det tøft foran skjebnedagen:

– Det er vanskelig for henne, men hun er ved godt mot og håper på frifinnelse.

I tingretten ble hun dømt til 21 års forvaring for å ha dopet ned og kvalt far til to av sine barn i 2014, og for å ha forgiftet og deretter druknet faren sin i badekaret hans i 2002. Aktoratet har bedt om samme straff i ankesaken, mens forsvarer har krevd frifinnelse.

Påtalemyndigheten mener sjubarnsmora har planlagt begge drapene god tid i forveien. Det går tolv år mellom dødsfallene, men aktoratet mener metoden er den samme.

Tiltalte har helt siden pågripelsen hevdet at hun er uskyldig. Hun har nektet å forklare seg for politiet, og ville heller ikke vtine i den første rettssaken. I ankesaken valgte hun å forklare seg, og sa da at mye av det hun hadde fortalt politiet var løgn.

Lagmannsretten skal ta stilling til både skyldspørsmål og straffeutmåling.

44-åringen har sittet varetektsfengslet i snart to år. I morgen faller dommen som kan bety resten av livet bak murene. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Går en morder løs

September 2017 gikk politiet til aksjon, og pågrep sjubarnsmora som bodde litt nord for Kristiansand sentrum. Hun ble siktet for å ha tatt livet av ekssamboer Øystein Hagel Pedersen, og faren Øyvind Terje Olsen.

Etterforskningen av kvinnen har vært omfattende og svært spesiell. Et av de mest sentrale bevisene er undercoveragenten «Anna Andersen», som infiltrerte livet hennes i flere år.

Øystein Hagel Pedersen flytta til Geilo like før han døde. Han hadde nettopp startet opp sin egen forretning. Foto: Kjetil Vataker Johansen

Den topp hemmelige aksjonen begynte i 2014, kort tid etter at ekssamboeren ble funnet død med hodet direkte ned i puta på First Hotel i Kristiansand.

I kroppen hadde han svært høye doser sovemedisin. Tiltalte var sammen med han på rommet, og da hun forlot hotellet rundt midnatt, ble hun fanget opp av et overvåkningskamera idet hun fånyttes forsøkte å ta ut penger med bankkortet hans.

Tiltalte har forlatt hotellet, og forsøker uten hell å få ut penger på Øystein Hagel Pedersens bankkort. Du trenger javascript for å se video. Tiltalte har forlatt hotellet, og forsøker uten hell å få ut penger på Øystein Hagel Pedersens bankkort.

De som sto Hagel Pedersen nær, fortalte etter det mistenkelige dødsfallet, om en eks som tidligere hadde fysisk angrepet mannen, dopet han ned og drapstruet. Flere sa til politiet at han var livredd kvinnen, og at det var derfor han hadde flytta til Geilo.

Påtalemyndigheten mener hun drepte barnefaren for å få omsorgen for sønnene deres.

Politiet fikk etter dødsfallet høre om et brev Hagel Pedersens ekskone hadde forsøkt å sende politiet ett år tidligere. Der advarte hun om at det gikk en morder løs, og at tiltalte skal ha sagt at hun tok livet av sin egen far.

Ekskona til avdøde Øystein Hagel Pedersen sendte denne e-posten til politiet ett år før han ble funnet død. Adressen var feil, og politiet ble ikke kjent med advarselen før hun var inne til avhør etter eksmannens død. Politiet satte igang en hemmelig etterforskning. Foto: skjermdump

Ga undercoveragent drapstips

I retten er det avspilt timesvis med hemmelige lydopptak mellom tiltalte og politikvinnen «Anna». De drar på tur sammen, møtes til lunsj og snakker mye om «Annas» fiktive, truende kjæreste.

Etterhvert som tiltalte får mer tillit til det hun tror er ei venninne, begynner hun å gi agenten tips om hvordan hun kan ta livet av kjæresten sin, og slippe unna med det.

Sjubarnsmora viser hvordan man kan åpne vitaminkapsler og fylle dem med sovepiller.

– Det er så genialt enkelt. Det finnes ingen måte å finne ut av det på, sier hun på opptaket.

I lydopptakene har retten hørt hvordan tiltalte i detalj forklarer hvordan «Anna» kan ta kjæresten av dage ved å dope han ned på en båttur, og deretter dumpe han i sjøen.

Forsvarer Olav Sylte mener politiets metode er ulovlig, og har krevd opptakene fjernet fra bevismaterialet, uten å få gjennomslag for det.

Her ble Øystein Hagen Pedersen funnet død med hodet rett ned i puta april 2013. Tiltalte forlot hotellrommet ved midnatt, og forsøkte å ta ut penger på bankkortet hans like etterpå. Foto: Politiet

Mener hun drepte faren for penger

Kvinnen har aldri vært i jobb, og har levd på støtte fra NAV knyttet til barna, og på sosialstønad. Alle større utbetalinger har kommet fra arv, ifølge det som har kommet frem i retten. Påtalemundigheten mener hun drepte faren for penger.

Øyvind Terje Olsen hadde verdifulle aksjer i familiebedriften, og dattera skal ha trodd hun var berettiget til rundt 14 millioner kroner. Men da han døde, viste det seg at hun bare fikk pliktdelsarven på en million, mens brødrene hans skulle dele aksjene.

Avdøde Øyvind Terje Olsen fotografert sammen med sine brødre på sin mors 75-års-dag i 1997. Familien satt på store aksjeverdier. Fem år senere ble han funnet død i boblebadet, 52 år gammel. Foto: Privat

Familen på farssiden har i rettssakene fortalt om årevis med trusler fordi tiltalte mente å ha krav på farsarven. De hevder hun brøt seg inn i familiebedriften på jakt etter et testamente. Farens samboer har fortalt i avhør at hun ble oppsøkt av torpedo med pistol.

Undersøkte farmoras dødsfall

Farens familie mener også at tiltalte sto bak farmoras død i 2009. Hun døde på et omsorgssenter, og familien hevder dødsfallet ikke var naturlig. Kvinnen hadde dårlig syn, men var ellers i fin form. Familien reagerte blant annet på at lommeboka hennes var tom. Hun hadde alltid flere tusen kroner der.

Politiet har bekreftet at de har undersøkt om 44-åringen også kan ha noe med farmoras dødsfall å gjøre. Det ble ikke funnet tilstrekkelig grunnlag for å åpne etterforskning.

Da Øyvind Terje Olsen ble funnet død, ønsket mora at sønnen ble obdusert. Det ble ikke gjort, og hun skal ha snakket mye om det i årene som gikk. Femten år etter, valgte politiet å åpne graven for å undersøke levningene. De fant spor av sobril, som de mener dattera dopet han ned med før hun druknet han.

Sterke psykopatiske trekk

44-åringen beskrives av vitner som svært manipulativ og empatiløs. Rettspsykiaterne mener hun har sterke psykopatiske trekk.

Hun nektet å snakke med fagpersonene, som mener hun har tre diagnoser: emosjonelt ustabil personligehtsforstyrrelse, borderline personlighetsforstyrrelse og dyssosial personlighetsforstyrrelse.

Kvinnen har vist svært lite følelser i rettssakene, men fulgt forhandlingene ofte med et svakt smil om munnen.

Far til hennes yngste barn har tidligere fortalt NRK at han er livredd kvinnen skal slippe ut fordi han mener han er nestemann på lista. Hjemme hos kvinnen ble det funnet skriv der det sto navnet hans, og ulike måter han kunne dø på. Til undercoveragenten sa kvinnen at hun ønsket han av veien, og at hun hadde flere på lista før hun selv kunne dø.

Flere vitner har fortalt retten om at kvinnen har angrepet dem, og at de har blitt oppsøkt av torpedoer hun har sendt.

Kvinnen er dømt for å ha dopet ned en ekskjæreste tre ganger. Påtalemyndigheten mener hun testet ut dosene på han, og at han var «prøvekanin» før hun tok livet av barnefaren i 2014.

Tingretten dømte kvinnen til 21 års forvaring fordi det var stor fare for at hun ville utføre nye kriminelle handlinger.

– Jeg håper ikke hun slipper ut, da er jeg redd for mitt liv Denne lappen fant politiet hjemme hos kvinnen. Navnet på barnefaren er sladdet.

Vil anke til Høyesterett

Kvinnens forsvarer Olav Sylte har hele tiden hevdet at politiet har vært forutintatt, og har krevd full frifinnelse.

Påtalemyndigheten mener saken er et stort puslespill der alle bitene utgjør et bilde som viser to overlagte drap. Sylte mener politiet ikke har noen fellende bevis, og hevder kvinnen kan bli utsatt for et justismord. Dersom lagmannsretten også dømmer henne, vil han forsøke å finne grunnlag for å anke videre:

– Vi mener bruken av undercoveragent kan være et grunnlag for å anke til Høyesterett. Materialet som ble brukt, og medias gjengivelse av det, vil kunne påvirke lagmannsrettens behandling.

115 personer soner en forvaringsdom i Norge, men bare fire av disse er kvinner.