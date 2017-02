Mandag ble Lauritzen overrakt Landvik Mållags språkpris for 2017, en karikaturtegning av seg selv på sykkel, med en snakkeboble der blant annet kraftuttrykket «fyttikatta» er gjort et poeng av.

– Jeg synes det er en ære. Jeg var litt nervøs da jeg skulle komme her, for jeg tenkte at jeg ikke fortjener det. Men jeg synes det er moro, sier Lauritzen.

Gjør seg aldri til

Han har alltid holdt på dialekten og synes det er helt naturlig. Selv om han blir utsatt for en god del godlynt mobbing, blant andre fra sin TV-makker Kristian Ødegård, har det aldri vært noe alternativ å bytte ut dialektord med mer normert språk.

– Jeg er veldig tilhenger av å bruke dialekt. Det er min identitet. Jeg prøver å være meg selv og ikke gjøre meg til på noen som helst måte. Jeg viser ekte følelser og prater som det er naturlig for meg, sier Lauritzen.

Sørlandsk «banning»

– Noen ler og lurer på hva jeg prøver å si. Jeg liker ikke stygge kraftuttrykk på TV, så da har jeg mine egne uttrykk, som «i sava», «fyttikatta» og «derisprellemæ». Disse har jeg nok kanskje fra min far, men for meg faller det helt naturlig.

Lauritzen ble allemannseie mens han herjet på to hjul. Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Generelt mener Lauritzen at folk burde holde på dialekten sin, uansett hvor de kommer fra. Selv er han glad for å høre setesdalsdialekta når han kommer til hytta på Hovden.

Men han har innsett at løpet er kjørt når det gjelder ungene, som han mener bytter dialekt etter hvor de bor.

– Jeg har kjørt ungene mine ganske hardt. Dattera mi bodde i Sverige en periode og da hun kom hjem snakket hun svorsk. Nå bor begge i Oslo og de snakker så pent. Da får de høre det av meg, altså. Men jeg klarer ikke å forandre det. De kommer aldri til å snakke kav Grimstad lenger.

– Betydd mye

– Dag Otto har helt sikkert betydd mye for at mange flere tør å bruke dialekten sin. Han kom i ei tid da utvanninga av grimstaddialekten virkelig begynte og derfor var han ekstra viktig, sier nestleder i Landvik Mållag, Astrid Stuestøl Sandkjær.

Hun synes det er sørgelig at dialektene vannes ut og mener det har gått fryktelig fort.

Leder i Noregs Mållag, Magne Aasbrenn, håper prisen kan bremse litt på det at vi blir mer like hverandre.

– Det er viktig at noen står fram og våger å være seg selv i media. Det er altfor få som vil gjøre det. Jeg kan jo ikke forestille meg Dag Otto uten grimstaddialekta, det hadde jo ikke gått, sier Aasbrenn.