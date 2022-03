Christianssands Bryggeri legges ned

Hansa Borg begrunner avviklingen med at det vil koste for mye å bygge om CB slik at bryggerier kan møte framtidas krav til bærekraftig drikkevareproduksjon. Det er ikke nok med en oppgradering av CBs lokaler.

– Det siste halvåret har vi sett på hvor det er hensiktsmessig å gjøre langsiktige investeringer. CBs produksjonsanlegg er det eldste vi har, og det ville koste urimelig mye å komme opp på et nivå som er bærekraftig, miljøvennlig og effektivt, sier administrerende direktør Lars Giil i Hansa Borg.

Beslutningen ble tatt i styremøte mandag. Hansa Borg ser for seg at avviklingen skjer innen 10–18 måneder.

Produksjonen av CB-ølet vil gradvis flyttes til Bergen og Sarpsborg.

Tung beskjed for ansatte

De 28 ansatte ved CB i Kristiansand fikk beskjeden tirsdag morgen.

– Det er en tung dag for alle ansatte på CB, sier Lars Giil.

Han sier de vil strekke seg langt for å tilby jobb i andre anlegg eller i andre funksjoner til de som ønsker det.

– Noen vil raskt finne seg annet arbeid i området. Alle tilbys jobb på våre andre anlegg, eller i andre funksjoner i samme region. Vi vil fortsatt være til stedet med salgspersoner, sjåfører og teknikere, slik det er i dag, sier Giil.

Administrerende direktør Lars Giil i Hansa Borg. Foto: Mariann Hillestad / Hansa Borg

Ikke samme med CB-øl fra Bergen

Dag Andersen i CB-ølets venner sier det var en fryktelig trist beskjed å få.

– Nå har vi hasteinnkalt til ekstraordinært styremøte i kveld. Der vil vi diskutere hvordan vi kan bidra for å få dette til å fungere, sier Andersen.

Venneforeningen har tidligere kjempet for bryggeriets eksistens. CB-ølets venner samlet 10.000 underskrifter fra Kristiansands borgere som en protest mot tidligere trusler om nedleggelse.

Hansa Borg understreker at CB-merkevaren beholdes. Andersen er skeptisk.

– De kan helst sikkert lagte CB-øl i Bergen, men de har ikke vannet som kommer fra kilden under Christianssands bryggeri. Den har enormt mye å si, understreker Andersen.

Tidligere hadde CB en vannpost på utsiden av bryggeriet hvor innbyggere kunne tappe kildevann. Da kom folk langsveisfra for å fylle dunker.

– Kom dette overraskende på deg?

– Nei, det har vært snakk om dette flere ganger, men ved tidligere anledninger har bryggeriet heldigvis blitt berget. Dette er veldig kjedelig, sier han.