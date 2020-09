– Politiet trodde vi var i familie, sier 42-åringen.

Torsdag i forrige uke ble han pågrepet og siktet for grov narkotikaforbrytelse etter at en større cannabisplantasje ble funnet i nabohuset.

Chau mener han ble pågrepet på grunn av en navneforveksling, og fordi han har samme etniske bakgrunn som de to andre siktede i saken.

– Jeg fikk sjokk da jeg ble arrestert, for jeg har ikke gjort noe. Jeg er hundre prosent uskyldig, hevder han overfor NRK.

Mandag ble Chau løslatt etter to daget på glattcelle og to dager i varetekt.

Mistanken mot ham er svekket.

Det opplyser politiadvokat Berit Woxen. Hun ønsker ikke å kommentere grunnlaget for at Chau ble pågrepet og fengslet.

Han er fortsatt siktet for medvirkning til grov narkotikaforbrytelse.

Chau foran nabohuset hvor det torsdag forrige uke ble avslørt en svær hasjplantasje. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Følte meg mistrodd

NRK møter Chau hjemme i eneboligen på Bjelland. Her har han bodd i snart to år.

Drøyt hundre meter lenger opp i veien ligger huset hvor politiet fant store mengder cannabisplanter. Det skal ha vært planter i alle de tre etasjene i huset.

Da politiet aksjonerte mot nabohuset torsdag, stelte Chau i hagen, forteller han.

Ifølge 42-åringen kjørte det plutselig en politibil inn på gårdsplassen. Han sier de spurte hva han het, og ba om legitimasjon.

– Jeg spurte om jeg hadde gjort noe kriminelt. Det svarte de ikke på, forklarer Chau.

Han sier de deretter dro videre til nabohuset. Flere politibiler kom, og to fra nabohuset ble pågrepet.

Chau forteller at han ble pågrepet rett etterpå.

Han fikk på seg håndjern og beskjed om at han måtte bli med til politistasjonen.

– Jeg følte at jeg ble mistrodd med en gang.

Krimteknikere fra politiet beslagla mange poser med cannabisplanter fra boligen. Det skal ha vært planter i alle tre etasjene i eneboligen. Foto: Madeleine Mellemstrand / NRK

Har møtt naboene én gang

Hva forklarte politiet deg?

– De sa at jeg var naboen og at de mistenker oss for å være i familie og å ha et samarbeid.

På spørsmål om han har møtt naboene, som har tilhold i hasjplantasjen, forteller han at han kun har møtt én av dem én gang.

Da skal han ha stukket innom for å levere en strømregning som hadde havnet i feil postkasse.

Chau ble tatt med til politihuset i Kristiansand. Der oppholdt han seg først to døgn på glattcelle før han satt to dager i varetekt i fengselet i Mandal.

Påtaleansvarlig Berit Woxen ønsker ikke å kommentere hva som var bakgrunnen for at Chau ble pågrepet. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Tidligere dømt

42-åringen innrømmer at han selv har brukt narkotika og har dommer på dette fra før.

NRK har sett én av disse dommene.

– Jeg har gjort gale ting, men etter at jeg flyttet hit har jeg skjerpet meg. Jeg har aldri gjort noe som er så galt at jeg skal sitte i fengsel i flere år, sier han.

Han sier han flyttet til Bjelland for å få ro, fred og fin natur. Han ville komme seg unna byen på Østlandet hvor han tidligere bodde.

Cannabisplantasjen på Bjelland var gjemt inne i en avsidesliggende enebolig. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

To siktede i varetekt

De to andre siktede, en 29 år gammel mann og en 41 år gammel mann, sitter fortsatt fengslet i full isolasjon.

Etter det NRK kjenner til har saken trolig forgreininger til Østlandet.

Chau er overbevist om at han ble pågrepet fordi han har samme nasjonalitet som de som er knyttet til cannabisplantasjen.

Hva tenker du om at det har vært en cannabisplantasje i nabohuset?

– Jeg synes det er ille for jeg vil ikke ha noe kriminalitet i det området hvor jeg bor. Og så synes jeg det er dumt at jeg blir blandet inn i dette.