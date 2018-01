– Jeg tror ungdom tør å spørre en robot om ting de ikke tør å spørre et menneske om. Derfor synes jeg prosjektet høres veldig bra ut, sier Udug Musse (18). Hannah Duque Da Silva (17) er enig.

– Jeg tenker det er lettere for dem som sliter å snakke med en robot fordi den ikke dømmer deg slik et menneske gjør. Da er du ikke så redd for å stille rare spørsmål, sier Hannah.

14 millioner i støtte

Prosjektet jentene snakker om er en chatbot, en robot med kunstig intelligens som skal utvikles av SINTEF og Senter for kunstig intelligens ved Universitet i Agder de neste tre årene. De har fått 14 millioner i støtte av Norges forskningsråd til å utvikle tjenesten som i første omgang skal benyttes av Alarmtelefonen og ung.no.

Tall NRK har hentet inn fra de største chattetjenestene som Kirkens SOS, Kors på halsen (Røde Kors) og Mental Helse, viser at 50.000 barn og unge tok kontakt via sms, telefon eller chat i fjor med ulike bekymringer. En chatbot vil kunne hjelpe enda flere.

Får hjelp tidligere

Ifølge førsteamanuensis Morten Goodwin ved senter for kunstig intelligens er tanken at de som tar kontakt skal få svar raskere. I dag er ofte ventetiden lang, så lang at mange legger på før de får svar.

Førsteamanuensis Morten Goodwin (t.v.) og filosof Einar Duenger Bøhn jobber begge to ved Senter for kunstig intelligens på Universitetet i Agder. Foto: Morten Krogstad / NRK

Det bekreftes av Nelli Kongshaug hos Kors på halsen, Røde Kors sin hjelpelinje til barn og unge.

– I fjor besvarte vi 19.000 henvendelser, men ser at totalt forsøkte 33.000 å komme i kontakt med oss. Disse har for eksempel lagt på fordi de ikke vil stå i kø. Vi rekker ikke å besvare alle henvendelser, sier Kongshaug.

Den nye chattetjenesten skal "mates" med alle spørsmålene ung.no har fått fra barn og unge om psykisk helse de ti siste årene. Så skal den kunstige intelligensen lære seg å svare godt på spørsmål.

Ole-Christoffer Granmo sier Chatbot skal være en helt ny måte å kommunisere med datamaskiner på. Foto: Privat

Et supplement

– Den skal være et supplement til de tjenestene som finnes. I dag er det mange som ikke tar kontakt i det hele tatt. Tjenesten skal bidra til at flere får hjelp tidligere, sier prosjektleder Ole-Christoffer Granmo ved Senter for kunstig intelligens.

Sylwia Obuchowicz, informasjonsrådgiver ved Alarmtelefonen for barn og unge, tror det blir spennende å følge utviklingen av en automatisert svartjeneste.

– Når det er sagt får vi en del henvendelser om alvorlige problemer knyttet til psykisk helse. Dette er ungdom som trenger å bli møtt av et annet menneske. Jeg er usikker på om en robot eller maskin vil ivareta behovet deres på en like god måte, sier Obuchowicz.