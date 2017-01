CB-ølet kan forsvinne fra Aust-Agder

– Vi mener det er galt når en butikkjede skal bestemme hvilke typer varer forbrukeren skal velge, sier fabrikksjef Øystein Føreland i CB.

Mandag foregår det forhandlinger mellom flere bryggerier og Rema 1000, fordi butikkjeden vil ha færre merkevarer i sortimentet. Fabrikksjefen hos CB frykter alvorlige konsekvenser.

Fabrikksjef i CB, Øystein Føreland. Foto: Raymond Andre Martinsen / NRK

Urolig for konsekvensene

Aust-Agder kan bli helt tørrlagt for CB-øl. Dersom kundene velger å handle på Rema 1000.

– For oss betyr det at vi går helt ut av Rema 1000 butikkene i Aust- Agder, og i Vest-Agder skal vi ha kun ei varelinje i ei hylle i butikken, sier Føreland.

CB kan tape hylleplass fordi Ringnes bryggerier prioriteres av Rema 1000. Foto: Raymond Andre Martinsen / NRK

Han peker på Rema 1000 sin såkalte bestevenn politikk, der kjeden skal være bestevenn med Ringnes som en årsak til bryggerikampen.

– Vi synes det er underlig at en norsk butikkjede inngår en eksklusiv avtale med et internasjonalt bryggerikonsern, istedenfor å støtte det som er norskeid, sier han.

– Hvilke økonomiske konsekvenser kan dette få for CB?

– Når Hansa Borg Bryggerier ryker ut av nærmest av alle Rema 1000 butikker i hele landet og lokalt får et sterkt innsnevret sortiment, så vil det få store konsekvenser, anslår Føreland.

Håper Sørlendingene reiser seg

– Vil folk gidde å bytte butikk for å finne CB-øl?

– Vi er jo redd for at folk ikke gidder det, men vi vet at det er sterk lojalitet på Sørlandet, så vi håper det vil vise seg, understreker Føreland.

– Frykter dere for arbeidsplasser ved bryggeriet?

– Blir butikkene nærmest uten CB-øl, så er det svært alvorlig for vår fremtid, innrømmer han.

– Jeg vil oppfordre alle på Agder som ønsker et stort lokalt bryggeri i Kristiansand, om å vise lojalitet, sier han.

– Vi vil ikke mangle øl

På Rema 1000 butikken på Tangen i Kristiansand frykter ikke ledelsen tomme kjøleskap i øl-avdelingen.

Kjøpmann Richard Dovland, Rema 1000 Tangen. Foto: Raymond Andre Martinsen / NRK

– Jeg synes det er underlig at de fra CB går ut med bekymringene sine mens det pågår forhandlinger, for vi har mye CB-øl i skapene og det tror jeg vi har i fremtiden også, sier Richard Dovland.

– Kan kundene dine oppleve at det mangler CB-øl?

– Jeg forstår det som at vi skal ha CB i våre hylle, avslutter han.

VG skriver mandag at Hansa Borg Bryggerier ikke har noen avtale om levering til Rema 1000 butikker i 2017.

– Betyr dette at Rema 1000 satser på egne merkevarer for å presse ut andre aktører, som forbrukerne forventer i hyllene?

– Det skal fortsatt være Hansa i Bergen og Mack i Nord-Norge og CB på Sørlandet, men vi skal satse mer på lokale produsenter hos oss, sier kommunikasjonsdirektør i Rema 1000, Mette Fossum Beyer.