Rema 1000 vil bare selge CB-øl i butikkjedens butikker i Vest-Agder.

– Det er veldig trist. Både Aust-Agder og Rogaland er naturlige nedslagsfelt for CB, sier administrerende direktør i Hansa Borg Bryggerier AS, Lars A. Midtgård.

Christianssands Bryggeri (CB) har vært en del av Hansa Borg Bryggerier AS siden våren 1999.

Utelukker ikke oppsigelser

Det skapte reaksjoner da det tidligere denne måneden ble kjent at Rema 1000 ville kutte ut flere Mack, Aass og Hansa Borg-produkter i sine butikker.

At CB-øl blir tatt vekk fra Rema-butikker utenfor Vest-Agder, kan ifølge Midtgård få store konsekvenser for Hansa Borg.

– Vi har beregnet at vi de neste to årene vil miste cirka tjue prosent av omsetningen vår, som følge av dette, sier han.

Midtgård utelukker ikke at det kan komme oppsigelser.

Administrerende direktør Lars A. Midtgård i Hansa Borg. Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

– Vi må se det an utover våren. Fører dette til at arbeidsoppgaver forsvinner, må vi selvfølgelig tilpasse oss, sier Midtgård.

Det Midtgård reagerer kraftigst på, er at Ringnes nå vil få en enda mer dominerende posisjon i markedet.

– Ringnes har allerede 54 prosent av ølmarkedet. Med dette vil deres konkurransekraft bli styrket ytterligere, noe som gjør at de i neste runde, nok en gang kan skvise ut norske bryggeri, sier han.

– Ingen reelle forhandlinger

Ifølge Midtgård har det ikke vært noen reelle forhandlinger mellom Rema 1000 og Hansa Borg.

– Vi erfarer at REMA 1000 l de siste 18 månedene, har lagt et løp for drikkevarekategorier, som vi ikke er en del av.

Hansa Borg skal imidlertid være på jakt etter en nye samarbeidspartnere.

Kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema 1000 påpeker at Hansa Borg i 2015 sa opp sin nasjonale avtale med dagligvarekjeden for 2016.

– I 2016 har de hatt en regional avtale, noe vi fortsetter med i 2017. Vi er enige om en avtale og vil fortsatt selge de største variantene fra Hansa Borg i Vest-Agder, Hordaland og Østfold, skriver hun.