– Nå er jeg tom for ord. Beina mine rister, magen min har det ikke godt, men hjertet mitt har det riktig godt. Jeg har aldri vært så trøtt som jeg er nå, men det er en god følelse fordi jeg har presset meg selv til et helt nytt nivå, sier Casper Steinfath. Her slapper han av i bilen til mamma Sus Steinfath.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK