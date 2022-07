– Jeg har alltid drømt om å starte for meg selv. Jeg synes dette er en fin måte å komme inn i arbeidslivet på.

Straks åpner isbaren MarvIS for dagen.

Og bak disken står 17 år gamle Carmen, som er gründer og sjef for fem ansatte.

To uker etter åpning begynner rutinene å falle på plass i den danskinspirerte isbaren på Lund i Kristiansand.

Et av målene har vært å skape arbeidsplasser for andre.

– Jeg er opptatt av at de er unge og skal få noe på CV-en så tidlig som mulig. Jo tidligere du får erfaring, jo fortere kommer du inn i arbeidslivet.

Å være sjef er nytt for 17-åringen.

Hvor streng er det lov å være? Er det mulig å være for snill?

Det er spørsmål hun har stilt seg selv.

Arbeidsuniformen er på, og alt er klart for åpning. Foto: Anne Wirsching / NRK

– Vil møte motstand

Det er ikke bare å starte for seg selv, uansett hvor gammel man er.

Carmen opplevde at kommunen først sa nei til å plassere vogna der hun ønsket.

– Du vil møte masse motstand på veien, men du kommer deg gjennom det til slutt. Du må bare ikke gi deg.

Vogna fikk hun plassert til slutt. Men isbaren skal også drives med ansatte, bestillinger og kunder. Selv en liten isbar på 7,5 kvadratmeter krever mye jobb.

– Jeg har nok lært at jeg kan mer enn jeg tror. At av og til er det litt skummelt å ta initiativ til ting, men det verste som kan skje er at du får et nei.

Isboden har hun fått låne av en lokal næringsdrivende som driver med utleie av salgsboder.

– Man får kontakt med mange behjelpelige gode sjeler der ute. De heier på meg, sier hun.

Etter å ha holdt åpent i noen uker er det i alle fall én ting hun har erfart:

– Har du et godt smil kan du nå langt. Da blir folk fornøyde.

Carmen sammen med to av sine ansatte, William (13) og Johanne (14). Foto: Carmen Framnes / Privat

Mange unge vil starte for seg selv

Innovasjon Norge Agder jobber med større prosjekter enn dette, men direktør Sveinung Hovstad synes Carmens unge pågangsmot er prisverdig.

Han har stor tro på at unge som skal ut i arbeidslivet de neste årene har gode utsikter, og mener mulighetene aldri har vært større.

– Det å være startup-bedrift i dag har blitt stuereint. Tidligere skulle en helst ut i jobb i de store bedriftene etter endt utdanning. Nå er det å etablere og starte opp bedrifter selv ganske in.

Dette har påvirket oppstartsmiljøene i Norge de siste årene, ifølge Hovstad.

Grete Ingeborg Nykkelmo, administrerende direktør i Ungt entreprenørskap, sier de merker stor interesse for deres utdanningsprogrammer og kurs.

De tilbyr aktiviteter fra barneskolen og opp til høyere utdanning.

– De unge skal ut å finne sin egen forretningside, skape sin egen bedrift. Det er prøving og feiling, og læring gjennom det.

Det er ifølge Nykkelmo en annerledes måte og lære på, og det vekker stort engasjement hos elevene.

Populært med is i nabolaget

Gulvet er vasket, isboksene er satt frem, dansk «guf» og «flødeboller» står klart på disken.

Dagens første kunder kikker spent ned i frysedisken. Barin og Synne har solgt syltetøy og pantet flasker for å kjøpe seg en is hver.

– Hun startet med ingenting, også fikk hun alt dette, sier Barin.

De er veldig imponert over ideen til Carmen, og har planer om å komme hver dag.

– Det er veldig greit med isbar i nærområdet, men det kan bli litt mye is, sier Synne.