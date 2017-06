Bytter begge hoftene i én operasjon

– De hemmer meg egentlig ganske mye. Jeg må tenke veldig på hva jeg gjør, og det er veldig mange ganger hoftene ikke vil det jeg har lyst til å gjøre.

Karin Finsland ligger i senga på sykehuset i Arendal.

Karin Finsland har slitt med store smerter i hoftene i flere år. Nå skal hun få byttet begge hoftene i én og samme operasjon. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

En sykepleier er stadig innom for å sjekke at alt er klart til operasjonen som venter henne.

For etter flere år med store smerter, skal Karin Finsland få, ikke bare én, men to nye hofter.

– Jeg er veldig spent, men gleder meg til det som kommer etterpå, selv om jeg også vet at det blir tøft.

To nye hofter i én operasjon

Finsland er én av over åtte tusen nordmenn som hvert år må bytte ut hofta. Sykehuset i Arendal er blant få steder i landet hvor de opererer begge hoftene samtidig, når det er nødvendig.

Kirurgisk ortoped ved SSHF Arendal, Knut Erik Mjaaland, sier de har gjennomført 20 doble hofteoperasjoner siden starten av 2016. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Vi gjør det på alle de som har nærmest like vondt i begge hoftene, forteller kirurgisk ortoped, Knut Erik Mjaaland, ved sykehuset i Arendal.

Ved å bytte begge hoftene samtidig, kan man spare så mye som et halvt år med opptrening og sykemelding for både pasienten og samfunnet.

– Vi ser ofte at hvis man opererer den ene, så blir man holdt tilbake i opptreningen av den andre vonde hofta. Og så blir man ikke fullt opptrent før man bytter begge.



Erfaringen viser at opptrening etter en dobbel hofteoperasjon ikke nødvendigvis tar lengre tid.

Øker livskvaliteten

På operasjonssalen er det tre ortopeder som jobber sammen. Mens første operasjonssår blir sydd, er de to andre i gang med å bytte ut hofte nummer to.

Kirurgisk ortoped, Knut Erik Mjaaland, viser frem en skadet hoftekule. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Her ser man et sykt hoftehode med mye bruskforandringer og skader. Det har lagt seg ekstra bein rundt, så dette er modent for utskiftning, sier Mjaaland. Han viser frem den ene skadde hofta til Finsland.

Ifølge han er operasjon av hofteproteser blant de inngrepene som gir mest økning i livskvalitet.

– Man regner med at godt over 90 prosent blir veldig fornøyd etter operasjon.

Etter 85 minutter er begge hoftene byttet ut med nye, keramiske proteser. Normalt vil de nye kunne vare i 15–20 år, og for noen kanskje enda lenger.

– Gleder meg til å gå på tur

Ett døgn etter operasjonen er Karin Finsland allerede oppe og tester sine nye hofter. Nå gjenstår seks til åtte uker med opptrening, men allerede har hun mindre smerter enn før operasjonen.

– Jeg er fryktelig glad for at jeg er kommet så langt. Nå gleder jeg meg veldig til å kunne gå på tur igjen. Det har jeg ikke gjort på flere år.