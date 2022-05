Flerdobler støtten til de som bygger bolig – kan få 600.000

Som et tiltak for å få nye innbyggere til å etablere seg i kommunen, vil Leka kommune tilby et tilskudd til de som bygger egen bolig. Tilskuddet er på 10 prosent av byggekostandene, eller inntil 300.000 kroner. Tilskuddet gjelder også for innbyggere som allerede bor i kommunen. Det forutsettes at man er folkeregistrert i boligen det gis tilskudd til å bygge, i en periode på minimum tre år.