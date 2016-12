Bygning kan kollapse etter brann i Lillesand

Brannen ble varslet like rundt klokken 21 onsdag kveld.Bygningen med garasje ligger i Østregate i sentrum av Lillesand ved Filadelfia og var ubebodd.

– Vi må slokke brannen utenfra og har hugget hull i taket.Vi kan ikke gå inn, sier fagleder Eddi Hoel ved Kristiansandsregionen brann- og redningsetat.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Fare for bybrann

Nærmeste bygning ligger bare et par meter fra huset som brenner. Og det var fare for spredning av brannen i sentrum.

– Vi har kontroll nå, sier Hoel.

Huset består av to etasjer og loft. Tre brannbiler rykket ut for å forhindre storbrann. Også ambulanse og politi er på plass.

Skade på nabobygget

Ifølge utrykningsleder i brannvesenet, Kjell Jørgen Meier Ribe, har nabobygningen Filadelfia fått litt skader på veggen.

– Vi vet ikke hvorfor det begynte å brenne, forteller Ribe til NRK.

Flammene sto ut av taket på huset tidligere på kvelden. Og Ribe forteller at brannen kunne ha spredt seg.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Politiet opplyser klokken 21.56 at det er fare for at bygningen kan kollapse. Røykdykkere har ikke mulighet til å gå inn i bygningen.