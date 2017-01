Bygland i strid med turistvert

Bygland kommune krever 1,5 millioner kroner av Høyre-politiker Olav Neset og har stevnet campingplass-eieren for retten, skriver Fædrelandsvennen. Striden gjelder betaling for en kloakkledning mellom Grendi og Byglandsfjord og påkobling av campingplassen. Neset avviser at det foreligger en muntlig avtale om pengebidrag.