– Vi har flere ansatte som deler kontor og må jobbe et stykke fra sine fagmiljø, som ser frem til mer plass, sier Seunn Smith-Tønnessen, direktør ved Universitetet i Agder.

– Studentene etterlyser også mer plass, hva med dem?

– Studentene vil nok si at de har det trangt, men disse toppetasjene til de ansatte frigjør også plass til studentene, sier Smith-Tønnessen.

75 millioners kontorer

Universitetet leier lokaler av Statsbygg. Det har tidligere vært arbeidet med planer om mindre utvidelser for enkelte av avdelingsbyggene på Gimlemoen i Kristiansand i regi av Statsbygg, men disse planene har bare i begrenset grad blitt realisert.

I søknaden til kunnskapsdepartementet står det:

(...) styret ved universitetet har gjort vedtak om påbygg med én etasje på bygg F (bygg for Fakultet for humaniora og pedagogikk), bygg G (Fakultet for kunstfag) og bygg J (bygg for Fakultet for teknologi og realfag). Samlet nybyggareal for de tre prosjektene utgjør ca. 2400 m2.

– Hver toppetasje koster cirka 25 millioner kroner, og med tre etasjer blir det 75 millioner. Så er det ikke sånn at universitetet skal betaler det med en gang, det er husleiefinansiering på dette, understreker Smith-Tønnessen.

Stadig mer populært

Ifølge direktøren har antallet studenter vokst med 28 prosent siden 2011. Antallet stipendiater og ansatte er mer enn fordoblet.

– Når studentantallet øker, så øker budsjettet vårt også, så vi regner med å bruke noen av de pengene uten å øke andelen av budsjettet vi bruker til husleie etter denne utvidelsen, sier Smith-Tønnessen.

Universitetet informerer om at de tre påbyggingsprosjektene er planlagt realisert som kurantprosjekter, med dekning av alle utgifter innenfor uendret bevilgningsnivå og budsjettramme for universitetet.

– Statsbygg skal prosjektere det, og innen 2019 bør tre nye bygg være klare. Direktør ved UIA, Seunn Smith-Tønnessen

– Byggekøen i Staten er lang. Hadde vi ikke betalt selv, men bedt Stortinget om penger, så ville det nok vært vanskeligere å få gjennomslag, sier Smith-Tønnessen.