Bygg har rast i Kristiansand sentrum

Ifølge politiet skal det ha vært utført arbeid på stedet da bygget raste. En kvinne er sendt til sykehus i forbindelse med raset. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Politiet jobbet intenst etter raset med å få kontroll over beboere som har tilhold i bygget.

– Ingenting tyder på at noen er savnet, sier innsatsleder Vigleik Fidje i Agder politidistrikt.

Kvinne falt fra andre etasje

Ifølge Fidje måtte flere arbeidere komme seg unna da deler av bygget falt ut og havnet i en grop i forbindelse med byggearbeider på nabotomta.

– I tillegg har det falt ned en kvinne i gropa. Hun falt ned fra andre etasje og ned i massen. Hun er fraktet sykehus for sjekk, men var oppegående etter hendelsen, sier innsatslederen til NRK.

– Det har vært en politihund som har søkt i ruinene uten å få treff. Det som henger igjen av bygget er så usikkert at det kun kan gjøres et begrenset søket i haugen, men ingenting tilsier at noen mangler. Vi har kontroll på de som bodde her, sier Fidje til NRK.

Sprang unna da det raste

Jarl Remi Egebakken arbeidet på stedet da deler av bygget gav etter.

– Vi var nede i tomta der, så hørte vi en lyd. Vi snudde oss og så at hele veggen sprakk. Da sprang vi til siden, og mens vi sprang raste det rett bak oss, sier han til NRK.

Han forteller at arbeiderne så en kvinnearm som stakk ut der bygningen hadde rast og at de fikk hjulpet kvinnen ut.

Ifølge vitner skal kvinnen ha kommet seg på beina.

– Flaks vi ikke var her

Studentene Andreea Emilie Bergsvik, Ellen Tordardottir Hansen og skoleeleven Theresa Stormnås bor sammen i en leilighet i bygget som raste. De var på skolen da dramatikken utspant seg.

– Noen sendte meg en snap av huset, og da ringte jeg de andre med en gang. Så løp jeg bare fra skolen, sier Stormnås.

For Andreea Emilie Bergsvik ble hendelsen ekstra skremmende. Hjemme i leiligheten var familiehunden Diva.

– Jeg var kjemperedd. Jeg var ikke sikker på hvordan dette skulle gå, men hun tar det veldig bra, sier Bergsvik til NRK.

Jentene opplyser at de foreløpig ikke har fått beskjed om hva som skjer videre. De andre beboerne i gata skal ha blitt bedt om å holde seg inne av politiet.

Jobber på stedet

Politiet ivaretar folk på stedet.

De opplyser at det er for tidlig å si noe om årsaken. Det skal fortsatt rase noe fra bygningen.

Politiet meldte om hendelsen like over klokka 11.

NRK opplyste først at det skal ha pågått riving på stedet. Den riktige opplysningen er at det ble drevet bygningsarbeid i nabotomta til bygget som raste.