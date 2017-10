Butikkjeder skeptiske til Arendals plastposeavgift

Bystyrets flertall, som består av SV, Ap, KrF og Venstre, vil gjøre kommunen plastposefri.

Tanken er å påføre posene en avgift på fem kroner, slik at det skal svi for forbrukerne å bruke plastposer til varene.

Are Ellefseth er varehussjef på COOP OBS i Arendal. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Ikke enkelt

Men da er politikerne avhengige av å få med seg butikkjedene på prisøkningen. Det er ikke nødvendigvis gjort i en håndvending.

Varehussjef Are Ellefseth i OBS Arendal sier de ikke kommer til å øke prisen på plastposer i kjøpesenteret til 5 kroner, slik politikerne ønsker.

Han sier de følger kjedens politikk på dette området, og vil øke poseprisen med 50 øre fra nyttår slik bransjen har blitt enige med myndighetene om.

Bystyrepolitiker Rune Sævre (SV) har stått bak forslaget om en utvidet plastposeavgift for Arendal kommune. Foto: Pål Tegnander / NRK

– Det ville vært konkurransevridende hvis vi innfører en pris på posene som er fem ganger høyere enn våre konkurrenter, sier Ellefseth.

Vanskelig på enkelsteder

Etter det NRK Sørlandet kjenner til, vil heller ikke Kiwi foreløpig gjøre endringer på plastposeprisen, som for tiden er 1 krone.

En av de lokale butikksjefene NRK Sørlandet har snakket med, mener slike endringer er vanskelige å få til på enkeltsteder.

Mandag ble det kjent at flertallet i Arendal bystyre ønsker å innføre avgiften, og tirsdag fortalte NRK Sørlandet om en av to plastposeprodusenter i landet, Serviteur Bygland AS.

De ansatte ved Serviteur Bygland frykter at høye plastposeavgifter skal ta knekken på deres bedrift. Foto: Pål Tegnander / NRK

Distriktsarbeidsplasser

Bedriften har et titalls ansatte, og daglig leder Svein Arne Haugen frykter at viktige distriktsarbeidsplasser står i fare dersom Arendals plastposeavgift brer om seg.

Svein Arne Haugen er daglig leder ved Serviteur Bygland AS. Han frykter høye avgifter på plastposer vil kunne ta knekken på bedriften han leder. Foto: Pål Tegnander / NRK

– Vi føler vi er viktige. Det er over 10 årsverk i ei lita bygd. Det er ikke mange slike bedrifter her oppe, sier daglig leder ved Serviteur Bygland AS, Svein Arne Haugen.

Han får støtte av Per Harald Lunden, som har jobbet i bedriften i mange år.

– Vi er i en liten kommune med få industriarbeidsplasser. Han ser for seg en pendlertilværelse dersom arbeidsplassen hans skulle ryke.

Men en som applauderer planene til Arendal kommune, er fagsjef Håkon Lindahl i miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender.

Håkon Lindahl er fagsjef i Framtiden i våre hender. Foto: Jon Skille Amundsen 2016

– Jeg synes det er et veldig fornuftig avgiftsnivå. Det er såpass høyt at folk tenker seg om to ganger før de kjøper en plastpose i butikken, mener han.

Selv om de store kjedene ikke nødvendigvis vil følge Arendal kommunes oppfordring om å innføre en plastposeavgift på fem kroner, mener Lindahl det blir gitt et viktig signal.

– En miljøavgift på femti øre, som blir innført fra nyttår og som bransjen selv har foreslått, er altfor lavt, sier han.

– Det tror vi ikke er en høy nok avgift til å få ned plastposebruken, som jo er hensikten, sier han.

Han oppfordrer handelsstanden til likevel å bistå kommunens initiativ.