Butikkeier dømt for vold og trusler

En kvinne og fire menn er dømt for grov vold og trusler mot to tenåringer de mente hadde stjålet penger fra kvinnens forretning. Kvinnen er utpekt som hovedperson, og dømt til seks måneders fengsel. Tre av mennene er dømt for mishandling etter at de utførte torturmetoden waterboarding. Sju personer var tiltalt, men Lister tingrett frifant to.