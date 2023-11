Bryne tilkjent seier- Start sjef varsler sin egen avgang

Undervarmen på Sparebanken Sør Arena måtte settes på senest tirsdag om den skulle ha effekt for spilleforholdene lørdag kveld. Vi har fortløpende vurdert dette i dagene frem mot at avgjørelsen måtte tas.

Tirsdag var værvarselet på yr.no slik at banen ville være spilleklar lørdag kveld. På banen lå det et lag med snø, som beskytter banen mot kulde. Denne snøen skulle ifølge værvarselet regne bort i løpet av onsdag og torsdag, noe den også gjorde.

Alle disse faktorene var med på at vi var trygge på at beslutningen om at undervarmen ikke skulle settes på var den rette avgjørelsen.

På tirsdag var IK Starts daglige leder i dialog med NFF og ga følgende redegjørelse.

Værvarselet har frem til i dag vært mildt vær, men nå skal det klarne opp på fredag, men ikke bli kuldegrader før på lørdag. Utifra værmeldingen var vi i går helt klar på at kunstgresset ville være bra, men med kuldegrader på kampdagen vil det være noe hardt. Skulle vi satt på strømmen i dag hadde vi brukt minimum kr. 150 000 frem til lørdag, i tillegg er det i seneste laget å sette det på for å få full effekt. Vi har beredskap med at banen harves på kampdagen om det viser seg at det er blitt noe frost i toppen dvs i sanden.

Vi fikk ingen kommentarer på denne redegjørelsen, og har lagt til grunn at NFF har akseptert dette som tilstrekkelig beredskap.

Fredag ettermiddag skjedde det et værskifte som medførte ettermiddagssol og stjerneklart på natten, som igjen resulterte i at det ble fem minusgrader natt til lørdag. På dette tidspunktet ville det ikke hatt noen effekt å sette på undervarmen.

Vi mener at våre vurderinger, på de tidspunktene de ble gjort, var de rette ut i fra den informasjonen vi hadde tilgjengelig. IK Start er plassert i rød sone, og må selvsagt ta økonomiske hensyn i slike vurderinger. Vi har og et ansvar for å være bærekraftige i vår drift, og redusere energiforbruket, men dette har ikke vært vesentlig vektlagt i denne vurderingen.

Lørdag formiddag trente vårt A-lag på banen som da var i god forfatning. Vårt banemannskap sjekket da også banen og ingenting tilsa at den ikke skulle være spillbar på kvelden.

Vi var igjen i dialog med NFF, som spurte om banen var klar. Vår vurdering som da ble sendt til NFF var.

Banen ser strålende ut, men den er hard. Vi harver den senere på dagen. Værmeldingen har i 1 uke vært plussgrader helt frem til kampstart kl 19. I natt var det stjerneklart og da ble det minus 4-5 grader. Sola varmer opp nå og med harving håper jeg vi får strålende forhold.

Vi gjorde derfor ikke tiltak som å sjekke reservearena da.

Når vi ble kjent med at spillerunderlaget ikke ble godkjent lørdag kveld, fikk vi umiddelbart bekreftet av daglig leder i Odds Ballklubb at vi kan bruke IK Starts reservearena som er Skagerak Arena til kamp søndag, og eventuelt også mandag.

