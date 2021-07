Etter å ha blitt sparket og slått, fikk 18-åringen beskjed om å kle av seg, ifølge en fersk dom fra Agder tingrett.

Da stakk guttegjengen av med klærne hans, og mobilen.

En mindreårig gutt er dømt til ungdomsstraff for volden. Han erkjenner straffskyld.

I retten forklarte han at han ikke hadde noen god forklaring for hvorfor han banket opp 18-åringen i parkeringshuset.

To mindreårige gutter er også tiltalt i samme sak. Rettssaken mot dem starter i august.

De tre kameratene skal ha «hisset hverandre opp».

Den 18 år gamle gutten som ble banket opp, forklarte i retten at han var livredd.

– Mishandling

Det var i januar i år at 18-åringen ble lokket inn i et parkeringshus i Arendal. Der ble han ifølge politiet banket opp av tre mindreårige gutter.

Han fikk flere spark og slag i ansiktet. Det førte blant annet til to knekte tenner.

Gutten fikk også store smerter i ribbeina, og hadde problemer med å sove og spise i tiden etter hendelsen.

I Agder tingrett ble det lagt særlig vekt på at volden var planlagt, og at den hadde «karakter av mishandling».

Torbjørn Trommestad i politiet i Arendal er sjokkert over hendelsen. Foto: Leif Dalen / NRK

Flere lignende saker

Hendelsen ble filmet og delt på Snapchat. Da saken var oppe i Agder tingrett, advarte politiet mot sterke bilder, ifølge Agderposten, som først omtalte saken.

Det er én av flere alvorlige voldshendelser som har skjedd i Arendal den siste tiden.

Flere mindreårige gutter er involvert i sakene.

– Det er noe av det drøyeste jeg har sett. Det er brutale greier, sier Torbjørn Trommestad, leder for politiets forebyggende enhet i Arendal.

Guttegjengen som står bak volden har på kort tid havnet i feil miljø, ifølge Trommestad i politiet.

Uenighet om rus og penger ligger bak, forklarer han. De involverte guttene får tett oppfølging av barnevernet.

17-åringen er involvert i flere voldshendelser i Arendal. Foto: Leif Dahlen / NRK

Grov vold

Den 17 år gamle gutten som er dømt for voldsepisoden i parkeringshuset, og er også dømt for to andre voldshendelser i Arendal i vinter.

Den ene episoden skjedde i et annet parkeringshus i byen, mens den andre skjedde på utsiden av kjøpesenteret Alti i Arendal sentrum.

Forsvarer Ole Devold ser det i sammenheng med voldsbølgen som har vært i ungdomsmiljøet i Arendal den siste tiden.

– Flere slike saker vil komme opp for retten i høst, sier Devold.

Dommen kommer ikke til å bli anket, ifølge forsvareren.