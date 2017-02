Brukte Quisling i Frp-strid

Leder i Froland Frp, Frank Rørheim gikk opp på talerstolen under møtet og sa følgende:

«Stemmegivningen for ett Agder i fylkestinget var en handling som Quisling kunne ha gjort. »

Uttalelsen vakte sterke reaksjoner på årsmøtet og en oppbrakt fylkesleder, Peter A. Busch var lite glad for å bli sammenlignet med en landssviker.

–Dette er for drøyt, dette aksepterer jeg ikke.

Helt uakseptabelt å bli sammenlignet med Quisling, sier fylkesleder, Peter A. Busch. Foto: Svein Sunsdal / NRK

Rørheim gikk så opp og prøvde å nyansere uttalelsen med at Quisling er et uttrykk man bruker for å uttrykke sterk illojalitet, og at han ikke direkte sammenlignet sine partifeller med nazisten Quisling.

Les også: Sier klart ja til ett Agder

–Angrer ikke

Uttalelsen kom etter en svært dramatisk dag for fylkespartiet der 16 delegater tidligere på dagen forlot nominasjonsmøtet i protest og fire meldte seg ut av partiet.

Bakgrunnen er at fylkestingsgruppa før jul stemte for ett agderfylke og avgjorde hele saken. Kritikerne mener dette var et brudd på partiprogrammet og flertallets oppfatning.

Frank Rørheim mener «Quisling» var det beste ordet i ordboka for å beskrive denne handlingen, og han står for det han sa.

– Når de tok den avstemningen så tenkte jeg at dette var en avgjørelse Qusling kunne ha tatt. Men jeg kalte ikke noen for Quislinger.

Les også: Frp-kaos: En suspendert og sju har fått advarsel

–Burde tenkt seg om

Sentralstyremedlem i Frp, Robert Eriksson har fulgt nominasjonsmøtet i Aust-Agder Frp, og er knapp i kommentaren rundt Quisling-utspillet.

–Enkelte ord og uttrykk man kan tenke seg om før man sier. Utover det ønsker jeg ikke å tilføye noe, sier Eriksson til NRK.

Han får støtte fra tidligere fylkesleder Anders Kylland, og partiveteran i Aust-Agder, Arne Austenå, som ikke liker ordbruken.

–Man bør bruke andre ord enn dette på et årsmøte, men jeg registrerer at det er mange som er sterkt irriterte i fylkespartiet nå, sier Austenå.

Les også: Dramatisk Frp-nominasjon

Sterkeste uttrykk for svik

Stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen tapte kampen om førsteplassen i

Stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen mener bruken av Quisling var uttrykk for det sterkeste svik. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Aust-Agder Frp, og forlot også det ekstraordinære nominasjonsmøtet tidligere på dagen i protest. Hun viser en viss forståelse for ordbruken til Rørheim.

– Det skjedde vel fordi han ikke fant noe sterkere og bedre uttrykk for svik enn dette.