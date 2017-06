Brukte 4,7 millioner på Kongo-saken

Utenriksdepartementet har brukt 4,7 millioner kroner i arbeidet med å hjelpe Tjostolv Moland og Joshua French, etter at de ble arrestert og siktet for drap i Kongo, skriver Nettavisen. Utgiftene strekker seg over en periode på om lag åtte år. Lønnsutgifter til UD-ansatte er ikke inkludert i regnskapet.