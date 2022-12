Bruker 40 000 i døgnet for å holde dyra varme

Vi er på vei inn i det som er blitt landets største tropiske regnskog. Plassert midt i det vesle tettstedet Brokelandsheia i Gjerstad. Like ved E18 øst i Agder.

Rundt oss høres skrikelyder fra apekatter og andre eksotiske dyr i trærne.

Over 40 ulike fiske- og dyrearter lever her inne i et eget økosystem. Det finnes alt fra apekatter og krokodiller, til en seks meter lang anakonda-slange.

– Dyrene her krever godt lys og over 25 grader hele året for å trives. Det kan vi aldri fire på.

– Dyrevelferden kommer først, sier dyreansvarlig Nils Harald Reiersen.

Sammen med kompisen Terje Jensen realiserte han guttedrømmen om parken for 14 år siden. Og det har blitt en suksess, med publikumsvekst og gode overskudd. Frem til nå.

Hundretusener i måneden

Parken består av slangejungel, surikat-ørken og områder med giftige slanger, øgler, apekatter og tropisk fisk.

40 ulike dyrearter og 2000 tropiske trær og planter, som trives dårlig i kulde og mørke.

Én million kilowatt timer (kWh) går med i året for å varme opp og skaffe kunstig lys til det til det 10 meter høye og 1200 kvadratmeter store bygget.

– For å skaffe nok sollys er parken bygd som et drivhus med svært dårlig isolasjonsevne.

– I forrige uke var det 15 kuldegrader ute. Da kostet det 40 000 kroner i døgnet i strøm.

Den tropiske parken er bygd som et 12 000 kvadratmeter stort drivhus og krever enorme energimengder. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Jensen sier det går unna flere hundretusen til strøm hver måned nå. Trolig blir sluttregningen et par millioner kroner for 2022. Fire ganger mer enn i «normalåret» 2019.

Vurderer å låne penger til strøm

Terje tar oss med inn til noen av de mest populære dyrene i parken. Lemurene er lekne og kontaktsøkende mot mange besøkende barn.

– En så stor innendørs regnskog med frittlevende eksotisk dyr er unikt her i landet.

Men slik situasjonen er nå stagnerer alle satsinger her. Fortsetter dette også neste år må vi vurdere å ta opp lån på millionbeløp for å dekke strømregningene, sier han.

En av de mest populære dyrene i parken, lemurene er varmekjære dyr som krever tropisk varme. Foto: Den Lille Dyrehage

I disse dager monteres et nytt varmesystem basert på jordvarme til over tre millioner kroner i regnskogen. Det skal halvere strømforbruket.

Torsdag fikk de inn nærmere 200.000 i strømstøtte fra staten som skal gå til både ENØK-prosjektet og løpske strømutgifter.

– Det kompenserer litt, men det redder ikke en håpløs situasjon. Forholdene er fortsatt helt uholdbare med dagens priser og usikkerhet om de kommende månedene.

For det er fortsatt usikkert om regjeringen viderefører strømstøtte for bedrifter resten av vinteren.

– Vi kan jo ikke øke prisene til barnefamiliene betydelig, slik som dagligvarebransjen nå gjør, sier Nils Harald.

De to kameratene startet parken i 2009. Nå er de bekymret for framtida, og vurderer å låne penger for å dekke strømutgiftene. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Dyreparken rammes også

Landets største familieattraksjon, Dyreparken i Kristiansand, merker også den spesielle situasjonen.

Selv om parken så langt har drevet med overskudd, har strømregningen det siste året økt voldsomt.

– Totalt sett regner vi med en ekstraregning på mellom 20 og 24 millioner kroner kun knyttet til økte strømpriser.

Det sier Per Arnstein Aamot, administrerende direktør.

Per Arnstein Aamot, administrerende direktør i Dyreparken i Kristiansand sier strømregningen vil ramme nye investeringer. Foto: Ole Martin Buene / Dyreparken

Torsdag morgen kom det også her strømstøtte inn på konto fra staten.

Drøye 1,3 millioner kroner, og løfter om 2,7 millioner senere hvis planlagte ENØK-tiltak gjennomføres.

– Dette er selvsagt en god hjelp, men endrer ikke på det store bildet, sier Aamot. Han tror situasjonen kan ramme parken på lengre sikt.

– Når disponibelt overskudd går vesentlig ned, svekker det investeringskraften.

Han legger til at de heldigvis har vi eiere som ser verdien av langsiktig satsing.

Også ved Dyreparken i Kristiansand opplever man strømsjokk på opp mot 24 millioner kroner i ekstra strømregning. Foto: DYREPARKEN

– Trist syn

Energipolitisk talsmann i Fremskrittspartiet Marius Arion Nilsen mener det er trist at populære publikumstilbud for barn og unge nå rammes av rådyr strøm.

– Det er bent ut fortvilende og et trist syn at parker som Den Lille Dyrehage, som har drevet sunt og bygget stein på stein, må vurdere lån for å dekke strømkostnader.

Disse har alltid vært, og bør også videre være normalt priset i kraftoverskuddslandet Norge.

Nilsen mener regjeringen har en «vente og se»-holdning, og sier en makspris på 50 øre bør innføres til prisene er stabiliserte.

Stortingsrepresentant Gro-Anita Mykjåland sitter i energi- og miljøkomiteen for Senterpartiet. Hun mener Frp i realiteten ikke har satt av penger til sine løfter.

Stortingsrepresentant Gro-Anita Mykjåland sier parken trolig får en avklaring på denne støtten i løpet av kort tid Foto: Svein Sundsdal / NRK

– I motsetning til Frp må regjeringen finne faktiske penger og løsninger innenfor hva som er forsvarlig økonomisk.

Hun sier videre at hun har full forståelse for at det er en krevende og usikker situasjon for Den Lille Dyrehage og andre bedrifter.

Når det gjelder usikkerheten om resten av vinteren har hun har tro på at fastprisavtaler kan være en løsning for mange, men mener at kraftselskapene bør strekke seg lengre enn de har gjort til nå.