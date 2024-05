Brannvarslingsfeil fører til annullerte eksamener

200 studenter ved Universitetet i Agder får sin eksamen annullert etter at en feil utløste brannalarmen i byggene de satt i.

I forbindelse med arbeid på lokalene på Campus i Kristiansand har en leverandør arbeidet på brannvarslingsanlegget.

En feil under arbeidet gjorde at brannalarmene i tre bygg ble utløst like etter klokken 10 fredag formiddag.

– Det som har skjedd her er veldig beklagelig, sier økonomi- og campusdirektør Kjetil Hellang.