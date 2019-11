Brannsiktet par skal ha «ringt ned» nødetatene

Kvinnen (31) og mannen (35) ble mandag varetektsfengslet i fire uker siktet for å ha tent på Musikkens hus i Farsund natt til fredag.

NRK kjenner også til at de to har skapt utfordringer for nødetatene flere steder i landet de siste månedene.

Paret har ringt nødtelefonene gjentatte ganger, og det har vært hyppige utrykninger. De to skal blant annet ha ringt inn falske selvmordstrusler.

Agder politidistrikt ønsker ikke å gi noen kommentarer til denne saken i dag. I en uttalelse skriver de:

«Agder politidistrikt ønsker ikke, av flere grunner, å gi opplysninger om utrykninger knyttet opp mot enkeltpersoner».

Dømt for flere branner

De to ble i fjor sommer dømt til å betale 12,9 millioner kroner i erstatning etter å ha satt fyr på en rekke bygninger.

De tente blant annet på selskapslokalet Løa i Vennesla som ble totalskadet.

Foto: Morten Krogstad / NRK

Mannen ble dømt til fengsel i ett år og åtte måneder. Kvinnen ble dømt til fengsel i to år og to måneder. De to har ifølge det NRK erfarer vært ute av fengselet de siste månedene.

Årsaken til dette er strafferabatt som følge av varetektsfengsling.

Politiadvokat Liv Versland Seland opplyser at kvinnen fikk 254 dager i strafferabatt og mannen 306.

Den mannlige siktede erklærte seg mandag ikke skyldig i anklagen om at han og kjæresten skal ha tent på Musikkens hus.

Den siktede kvinnen erkjente seg skyldig, men sa det var mannen som tente på.

De to ble pågrepet rett i nærheten kort tid etter at brannen ble varslet.

Paret er siktet for grovt skadeverk. Strafferammen er opptil seks år.

Brannsjef: – En stor utfordring

Brannsjef Jan Røilid i Kristiansand-regionen brann og redning bekrefter at de har gjengangere som «trigger» nødetatene.

Han kan ikke gå inn på om det handler om det brannsiktede paret, men sier følgende på generelt grunnlag:

– Slike oppringninger er en av de største utfordringene vi har. Det skaper utfordringer dersom vi har samtidige hendelser fordi mannskapet allerede er bundet opp ute.

Han forteller at de i perioder er oppe i flere titalls slike hendelser i løpet av ett år.

Tent på flere hus?

Politiet har bedt om fire ukers varetektsfengsling med brev – og besøksforbud for de siktede. Årsaken er fare for bevisforspillelse.

Nødetatene har også opphevet taushetsplikten. Det opplyser politiadvokat Morten Formo.

– Taushetsplikten er opphevet for å kartlegge de siktedes bevegelser i tidsrommet for hendelsen. I tillegg har de siktede underskrevet fritak fra taushetsplikt som gjør at politiet kan avhøre relevant personell, sier Formo.

I løpet av 13 dager, fra lørdag 26. oktober til fredag 8. november, har seks bygninger brent på Sørlandet. Blant annet Vigvoll skole på Hånes hvor kontorbygget ble totalskadet.

– Politiet etterforsker nå om de to siktede også kan knyttes til de andre brannene som har vært på Sørlandet den siste tiden, sier Formo.

Natt til Lørdag 2. november brant det kraftig i et ubebodd hus i Kossevigheia i Søgne. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

AMK: – Et rop om hjelp

Stedfortredende avdelingssjef Ole Kristian Skomedal i AMK-sentralen vil ikke uttale seg direkte om denne saken.

På generelt grunnlag sier han følgende:

– Problemet er ikke om vi blir oppringt ti eller hundre ganger. Vår oppgave er å hjelpe, men vi ser ofte at det tas lengre og lengre skritt for å bli sett. Det er trist når rop om hjelp ikke blir hørt.

Ifølge Skomedal er det aldri et alternativ å ikke rykke ut. Han mener helsevesenet må styrkes slik at pasienter får den hjelpen de trenger.

– Pasientene må tas på alvor. Det må være et bedre samspill mellom pasienten, kommunen og spesialhelsetjenesten, sier han.