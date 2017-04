Brann i rekkehus i Kristiansand

Brannen i rekkehusene på Nedre Slettheia i bydelen Vågsbygd i Kristiansand startet i et enderekkehus og smittet over til nabohuset. De to andre husene i rekka fikk røykskader.

Hendelsen ble meldt inn til politiet klokken 00.41.

– Da fikk vi beskjed om at det var full fyr i én av fire rekkehusleiligheter.

Evakuerte beboere

Nødetatene kom rask til stedet, ifølge Ugland. Det var åpne flammer og ukjent hvor mange personer som var i husene.

Operasjonsleder Martin Ugland i Agder politidistrikt. Foto: Per-Kåre Sandbakk/NRK

Alle beboere i de tre øverste leilighetene i rekken ble evakuert, men det var usikkert om det bodde noen i det huset som brannen startet i. Ifølge politiet skulle huset i utgangspunktet være tomt og ligge ute for salg.

Etter hvert som brannvesenet fikk kontroll på flammene, fikk redningsmannskapene gjennomsøkt den mest brannskade boligen.

– Man kunne da konstatere at det ikke var folk i den leiligheten.

Ifølge Ugland er det store skader på samtlige hus i rekken.

Rekkehusbrann i Slettheia, Kristiansand Du trenger javascript for å se video.

Totalt utbrent

– Den ene leiligheten er totalt utbrent. I tillegg oppstod det innbrenning i naboleiligheten. Da må man også regne med at det er store brann- og røykskader i de to andre boligene, sier Ugland.

Totalt 11 personer ble evakuert fra leilighetene. Disse ble kjørt til et hotell i Kristiansand sentrum og ivaretatt der.

Ikke lenge etter fikk politiet kontakt med eieren av huset der brannen startet, som kunne bekrefte at huset var tomt.

Brannvesenet har nå kontroll på brannen og etterslukking pågår.