Brann i høyblokk trolig påsatt

– Det er pågrepet en person som det er knyttet mistanke til påsettelse av brannen, men det er for tidlig å si om det vil føre til en videre siktelse. Vi etterforsker saken bredt og kommer til å undersøke rundt flere personer, opplyser etterforskningsleder Petter Sandell ved Agder politidistrikt.

Ved 03-tiden i natt brøt det ut brann i en ni etasjer høy boligblokk i Marviksveien i Kristiansand.

Tre beboere ble sendt til sykehus, men ingen skal være alvorlig skadd.

Politiet har stengt av oppgangen til brannstedet. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Etterforsker bredt

Brannvesenet og krimteknikere har begge konstatert at brannen tyder på å være påsatt. Dette fordi den oppstod på utsiden av en konkret dør inne i boligblokken.

- Alt tyder på att dette er en påsatt brann siden denne oppstod på utsiden av en konkret dør. Beboeren i den aktuelle leiligheten kom seg ut i tide etter å ha våknet av røyklukt, sier Sandell.

- Hva har den pågrepne personen fortalt i avhør?

– Den pågrepne er ikke avhørt enda og det er altfor tidlig å gå ut med detaljer akkurat nå. Vi etterforsker saken fortsatt bredt og holder flere muligheter åpne, opplyser Sandell.

Personen som er innlagt på sykehuset og bodde i leiligheten hvor det brant på utsiden, er en mann på rundt 50 år fra Kristiansand.

– Det skal ikke være noen alvorlig skade på noen av beboerne, men mannen som bodde i leiligheten hvor brannen ble påsatt har i tillegg til røykskader fått noen mindre brannskader, sier Sandell.

Petter Sandell, etterforskningsleder ved Agder politidistrikt. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

20 personer evakuert

20 beboere ble evakuert mens slukkingen pågikk.

Politiet meldte om røykutvikling i Marviksveien 9 klokken 3.15 på Twitter. Kort tid etter meldte de at en brann var slukket, og at røykdykkere gjennomsøkte bygningen. Det var ikke fare for spredning, og situasjonen var da brakt under kontroll.

Da nødetatene først kom til stedet, var det så mye røyk at beboere i etasjene over der det brant, ble bedt om å holde seg inne i leilighetene.

I tredje etasje hvor brannen startet er det fortsatt spor etter trolig påtent materiale. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Rundt 20 personer ble ifølge politiet evakuert fra bygningen. Etter at røykdykkere hadde gjennomsøkt blokka, fikk alle beboere vende hjem, unntatt de som bodde i 3. etasje der brannen oppsto.

– Vi er i dialog med Kristiansand kommune om hva vi gjør med alternative sovesteder og lignende, sier operasjonsleder Frode Vang i Agder politidistrikt til NTB.

Blokken har ni etasjer, og det har vært mye røyk i trappeoppgangen. Politiet ba derfor beboere holde seg inne i leilighetene under utrykningen, bort fra de røykfylte gangene.