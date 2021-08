Brannen i den fireetasjes boligblokken begynner og avta og alle personer som var i de 12 leilighetene har kommet seg ut av bygningen.

– Brannvesenet har nå kontroll på brannen, sier innsatsleder på stedet, Lars Skår Dahl.

Innsatsleder i politiet, Lars Skår Dahl sier brannvesenet har kontroll på brannen. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Det skal ha tatt fyr i en bod i fjerde etasje i blokken etter lynnedslaget, ifølge politiet. Seks personer er kjørt til sykehus med røyk- og brannskader. En av dem er alvorlig skadet og de andre er lettere skadet.

Det var like før klokka 13 at 110 Agder meldte på Twitter at brannvesenet rykket ut på bygningsbrann i Kaptein Krags Vei i Kristiansand.

Lavtliggende område

Det var bare ett lynnedslag da uværet holdt på. Boligblokken det traff ligger i et lavtliggende område på Grim i Kristiansand.

– Det er tilfeldigheter som råder. Det viser bare at naturkreftene ikke er lette å ha kontroll på.

Skadeomfanget er ukjent og det skal gjøres undersøkelser på stedet.

Nødetatene er på stedet. Du trenger javascript for å se video. Nødetatene er på stedet.

Så lynet

Elsa Britt Endresen satt på terrassen hos venninnen og ventet på at regnet skulle gi seg da det slo ned i boligblokken.

– Plutselig så jeg et lynglimt som jeg aldri har sett før i hele mitt liv og det smalt samtidig. Strømmen gikk og vi så røyken komme veltende. Jeg har aldri opplevd noe sånt og det var skummelt.

Hun skryter av brannvesenet som kom fort etter smellet og er glad for at de fort fikk kontroll.