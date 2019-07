Politiet fikk melding om brannen på Vollenetoppen i Arendal klokka 4.39 fredag.

Huset var da overtent og røykdykkere søkte seg gjennom de delene av huset som etterhvert ble mulig å søke gjennom. Det er flere personer som bor i huset enn de som er registrert på adressen, og politiet jobber med å få oversikt over alle som kan ha vært i huset.

– Vi har en formening om hvem som skal ha tilhold i huset. Krimteknikerne er i dialog med brannvesenet om når de kan starte sine undersøkelser, sier politiets operasjonssentral til NRK klokka 8.30.

Ikke mulig å gjennomsøke huset

– Under slukningsarbeidet er det gjort funn av en død person som ennå ikke er identifisert. Huset er ikke ferdig gjennomsøkt, for det har ikke vært mulig for røykdykkerne fra brannvesenet å gå gjennom hele huset, sier operasjonsleder Eyvind Formo i Agder politidistrikt til NRK fredag morgen.

Politiet har vakthold på stedet og branntomta vil bli undersøkt av kriminalteknikere senere. Årsaken til brannen er ukjent, opplyser Formo.

Huset er totalskadd i brannen. Foto: Leif Dalen / NRK

Var overtent

Politiet fikk melding om brannen på Vollenetoppen i Arendal klokka 4.39 fredag og meldte drøyt ti minutter senere at nødetatene var på stedet.

Klokka 5.46 ble det opplyst at det var kontroll på brannen og at det ikke var fare for spredning til naboeiendommer.

Politiet kom tidlig i kontakt med noen av dem som bor på adressen, men ikke alle.

– Vi har ikke full oversikt over hvor mange som kan ha vært i huset, fordi det også er snakk om noe utleie, sa Formo til NRK klokka 5.30.