Brandsdal: – Eg blir så provosert

– Forslaga før årsmøtet resulterte i at eg trekte meg. Det vart forsøkt å trekke forslaga før årsmøtet, men det nytta ikkje. No på årsmøtet er begge trekt. Det er så forbaska unødvendig. Eg blir så provosert, seier avtroppande Start-direktør Even Øgrey Brandsdal.