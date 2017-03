– Jeg har sagt opp min stilling i Start og gitt styret en grundig redegjørelse for hvorfor, sier Even Øgrey Brandsdal i en pressemelding.

Fortsetter til ny leder er på plass

Øgrey Brandsdal kom til Start i august 2013 og fortsetter inntil videre i sin stilling.

– Vi har mange arbeidsoppgaver og jeg kan forsikre at jeg skal jobbe hardt for Start ut oppsigelsestiden – eller frem til klubben har en ny leder på plass. Det viktigste nå er at hele Sørlandet fortsetter å mobilisere. De som jobber i klubben fortjener de beste rammevilkårene for å lykkes med målet om direkte opprykk, sier Øgrey Brandsdal.

– Viktig i klubben

Styreleder Geir Tønnesland sier til NRK at at han synes det er synd at Brandsdal slutte som administrerende direktør i Start.

– Han har siden han startet i 2013 gjort veldig god jobb, og ledet klubben i en meget krevende økonomisk tid. Han er veldig viktig i den daglige driften av klubben, sier Tønnesland.

Start nå har levert overskudd to år på rad, og han mener at grunnlaget for å bygge en fremtidig eliteserieklubb absolutt er tilstede. Nyheter om Brandsdals oppsigelse kom overraskende på styrelederen.

Kom overraskende

–Jeg hadde ikke forventet at Even skulle si opp jobben. Men det er heller ikke uvanlig at folk sier opp en slik krevende jobb etter tre og et halvt år, sier han.

– Vi i styret starter nå arbeidet med å finne hans erstatter. Heldigvis vil Even fortsette sitt arbeid i oppsigelsestiden, sier Tønnesland.

Årsaken til at Brandsdal slutter ønsker han ikke å si noe om.

– Det ønsker jeg ikke kommentere av hensyn til IK Starts medlemmer og mandagens årsmøte i klubben, sier Tønnesland.

Øgrey Brandsdal skal ha informert spillere og andre ansatte om at han slutter fredag ettermiddag og kveld.

– Trist

– Jeg synes det er trist, for Brandsdal er en person som har jobbet tett opp mot spillergruppa i mange år. sier midstopper Rolf Daniel Vikstøl.

– Jeg synes det først og fremst trist, for Brandsdal er en mann med et stort hjerte for IK Start, sier Rolf Daniel Vikstøl i IK Start. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Vikstøl mener spillergruppa setter stor pris på Brandsdal og den jobben han gjorde, og at det kom som et sjokk på spillerne da han kom med nyheten i garderoben etter kampen mot Sandes-Ulf i kveld.

– Vi har ikke fått en primær grunn til hvorfor Brandsdal har sagt opp, men det virker som det var uenighet mellom han og resten av styret i klubben, forklarer Vikstøl.

Vikstøl mener det er vanskelig å si hva dette vil bety for klubben, men understreker at den tidligere direktøren har gjort en god jobb.

– Han har et stort hjerte i IK Start, så det blir trist å miste Even som person, og som alltid tar deg godt i mot når du kommer til Sør Arena. Det blir trist, avslutter Vikstøl.