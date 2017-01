Bragdø krever erstatning

Gartner Morten Bragdø krever at Kristiansand kommune erstatter utgifter på opptil flere hundre tusen kroner etter at de krevde stans i utfylling av et jordstykke ved Timeneskrysset på E18, skriver Fædrelandsvennen. Nå mener gartneren at jordet er ubrukelig. Kommunen stiller seg uforstående til kravet.