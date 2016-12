Botox-salget mer enn doblet på to år

– I Hollywood blir du sett på som rar og annerledes dersom du ikke gjør det, mens i Skandinavia er trenden å være mer naturlig, sier kosmetisk sykepleier Cathrine Borgen Schjøtt, som har utført medisinske injeksjoner i 15 år.

Hun opplever at stadig flere ber om time, men at de fleste fremdeles ønsker å holde det hemmelig for andre.

Skjuler det for ektemannen

– De forteller at de aller helst vil gjøre det på dagtid når de er på jobb, slik at de slipper å ha en unnskyldning til mannen på kvelden, sier Schjøtt.

Og kundene bruker kreative metoder for å skjule at behandlingen tas.

Cathrine Borgen Schjøtt har jobbet som kosmetisk sykepleier i 15 år, og opplever økning i interesse for botox. Foto: Odd Rømteland / NRK

– Vi ser jo at de dagene jeg er på jobb så er det mer kontanter i kassa. Det er fordi de ikke vil at det skal bli sporing på kortet, forklarer den kosmetiske sykepleieren.

Rekordhøyt salg

Vigdis Karlsen har nettopp fått injisert botox i panna, og forstår ikke at dette fremdeles er tabu.

– Jeg tror det er en greie om å være naturlig. Man skal eldes naturlig. Men jeg tenker at dersom man kan få litt hjelp til å se fresh ut, så hvorfor ikke?



Tall fra apotekbransjen viser at salget i år er rekordhøyt. Også de som driver med behandlingen har merket økningen.

– På to år har det doblet seg også hos oss. Og det er jo ikke bare kvinner som gjør dette, sier Renate Hartvigsen, eier av Renates Dagspa.

Psykolog: – Tragisk

Professor i sosial psykologi ved NTNU, Arnulf Kolstad, er ikke nådig i sin kritikk av trenden.

– Jeg synes det er helt tragisk. Man kan se det som et tegn i tiden at innpakningen er viktigere enn innholdet.

KRITISK: Professor Arnulf Kolstad synes det er skremmende at botox-salget øker. Foto: May Reppen-Gjelseth / NRK

Han synes hele utviklingen er trist.

– Jeg hadde håpet trenden skulle nå toppen for en stund siden, men nå ser det ut til at det bare øker. I det lange løp er det ingen fordel å «pynte» på naturen på den måten. For den mentale helsen er det direkte usunt.