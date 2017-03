Bortkomne Olga elget seg tilbake

Det var natt til 15. oktober i fjor at elgene Olga og Orvar stakk av fra elgparken Elgtun i Bygland.

– Den natten skjedde det noe som gjorde at mellom åtte og ti meter av gjerdet ble brutt ned med store krefter og elgene hadde kommet seg ut, forklarer daglig leder i Naturexpo som eier parken, Jarle Thorkildsen.

Jarle Thorkildsen, daglig leder i Naturexpo Foto: Svein Sundsdal/NRK

Skulle ikke skje

De ansvarlige i elgparken tror at dette var trigget av at det var andre elger på utsiden.

Dette skal ifølge Thorkildsen ikke skje. Parken har jobbet mye med å forbedre sikkerhet i etterkant.

– Vi hadde håpet at elgene skulle bli funnet, og normalt sett ville de kommet tilbake når de er tamme, men de var som sunket i jorda.

Parken hadde slått seg til ro med at de ikke hadde sjanse til å finne elgene igjen da det hadde gått så lang tid. Ingen hadde observert elgene.

Men torsdag ettermiddag, nesten et halvt år senere, stod plutselig Olga ved inngangsporten og ville inn i parken.

Kunne kjæle med elgen

– På vei til foring møtte dyrepasseren vår Olga. Han kunne prate til henne, klappe henne og kjæle med henne, slik som vi pleier. Det er helt fantastisk, forteller Thorkildsen

Litt senere fikk dyrepasseren hjelp av andre og fikk elgen inn i parken. Elgen skal ifølge Thorkildsen være i god forfatning.

– Elgen er kjent i området. Elgkuer i det fri som er drektige, søker ofte tilbake til det området som de føder kalvene år etter år. Det kan være grunnen til at Olga kom tilbake, sier Thorkildsen.

– Vi har et lite håp om at den andre elgen også dukker opp. Men det var jo midt i jakta at elgen forsvant, så den kan være tatt i jakt, sier Thorkildsen.