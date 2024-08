Bortføringssaken i Kristiansand: Flere kan bli pågrepet

– Politiet ser alvorlig på hendelsen i går og saken er gitt høy prioritet. Alvoret i saken gjør at det fortsatt vil være mer synlig politi i og rundt Kristiansand, skriver Agder-politiet i en pressemelding.

Søndag aksjonerte politiet flere steder i Kristiansand etter meldinger om en bortføring.

En person skal ha blitt tatt inn i en bil mot hans vilje ved Lumber i Kristiansand. Bilen kjørte fra stedet.

Kort tid etter ble bilen funnet på Sødal Terrasse hvor fire personer ble pågrepet. Det fremstår som et internt oppgjør i et kriminelt miljø, ifølge politiet.

Foto: Tipser

Politiet kan ikke utelukke at flere vil bli pågrepet i saken.

– Vi er i en helt innledende fase av etterforskningen. Derfor er vi ganske ordknappe nå og vi vil ikke til å gi mange detaljer i saken av hensyn til den pågående etterforskningen.

Politiet aksjonerte først i Vågsbygd. Foto: SAnder Heggheim / NRK

Det vil være mer synlig politi i og rundt Kristiansand fremover. Politiet vil være bevæpnet.

– Bakgrunnen for dette er alvorligheten i gårsdagens hendelse, der den innledende meldingen til politiet gikk på at det var våpen involvert.

Politihelikopteret fløy flere ganger rundt Sødal Terrasse søndag ettermiddag. Foto: skjermdump

– Ubehagelig

Politiet har forståelse for at gårsdagens politiaksjon kan oppleves dramatisk. De har ingen grunn til å tro at det er fare for publikum.

– Nå sitter jeg og scroller og venter på om situasjonen er avklart eller ikke, sier Martine Bakken.

Hun er en av naboene på Sødal Terrasse, og var vitne til politiaksjonen søndag.

Martine Bakken er en av naboene på Sødal Terrasse, og fikk med seg politiaksjonen søndag. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

– Det er ubehagelig når det er masse politi, helikoptere og droner her. Delta-bilen kjørte opp og ned.

Til tross for at det har roet seg ned, forteller Bakken at de blir nysgjerrige.

– Det oppleves veldig rolig og trygt nå, men vi lurer på om alt er under kontroll og om de har funnet alt de lette etter.