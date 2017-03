Børster støv av gammel glamour

«Herligfred som praten gikk, og i alle fall etter helga», uttalte en tidligere syerske ved Marnar Konfeksjonsfabrikk i Mandal.

– De fleste som forteller, sier at de har jobbet der i noen år til de skulle gifte seg. For da var det slutt på jobbingen, sier Birgitte Sørensen leder ved Vest-Agder-museet avdeling Mandal.

Kvinnene forteller om stor trivsel på arbeidsplassen. Foto: v/ Janne Støhlmacher / Vest-Agder-museet

Selskapsklær til hele Norge

Ukebladet Alle Kvinner trakk ut to vinnere som fikk besøke Marnar Konfeksjonsfabrikk. Reisen var gratis, og de fikk omvisning på fabrikken. Det fulgte med en lekker lunsj, og de kunne velge seg to nyheter fra vinterkolleksjonen: en kort eller lang selskapskjole og en enkel liten hverdagskjole hver. Foto: Scannet av Vest-Agder-museet

Motehuset Desirée i Oslo var en av de eksklusive forretningene Marnar Konfeksjonsfabrikk solgte til. Foto: Sohlberg foto / Scannet av Vest-Agder-museet

"Det står kvinner bak i Marnar-huset også, og her viser mor og datter smakebiter fra høstens produksjon", står det under bildet i Alle Kvinner. Foto: Scannet av Vest-Agder-museet

Nå dokumenterer museet virksomheten til Marnar Konfeksjonsfabrikk som forsynte kvinner i hele landet med selskapsklær fra 1940- til 1970-tallet da fabrikken ble lagt ned.

Ansatte intervjues, og museet går gjennom arkivmateriale, fotografier og selskapskjoler.

På 1900-tallet var Mandal i perioder Norges største industriby målt i antall ansatte i forhold til innbyggertall, og det var en sammensatt industri. Mye var sjørettet og i jern- og metallsektoren, men en rekke bedrifter var også innenfor tekstilbransjen.

– Vil gjøre stas på tidligere ansatte

Nanne Støhlmacher er datter av disponenten ved Marnar Konfeksjonsfabrikk og primus motor for prosjektet.

Målet er å dokumentere virksomheten, å gjøre stas på tidligere ansatte og å formidle historien til en representativ kvinnearbeidsplass fra etterkrigsårene.

Birgitte Sørensen på museet forteller at en del intervjuer allerede er gjort. De eldste informantene er over 90 år gamle nå. De forteller om en fantastisk tid.

– De snakker om sosialt samvær, fest med dans i sysalen, holmetur og tyttebærtur. Det var utedo og vedbæring, og helt andre forhold enn vi kan forestille oss i dag. Damene forteller hvor viktig det var å kunne sy når de senere i livet skulle ta vare på familien. En av dem sa: «Æ veid ikkje å æ skolle gjort om æ ikkje konne sy, æ mæ alle di ongan».

Mannekengoppvisning og utstilling

En av selskapskjolene som ble produsert i Mandal. Foto: Scannet av Vest-Agder-museet

I juni åpner utstillingen «Glamour i småbyen – mote fra Mandal i 25 år» på Mandal museum. Og til høsten blir det et arrangement i Buen kulturhus med fokus Mandal Konfeksjonsfabrikk.

– Men allerede lørdag 25. mars samler vi tidligere ansatte på Kulturfabrikken i Mandal, forteller Birgitte Sørensen.

– Vi har sendt invitasjoner til 70 stykker. De skal få se noen av det de har produsert! Mannekengene skal vise frem hele 40 kjoler! Frisører og påkledere sørger for at de som viser frem kjolene, får et tidsriktig utseende!

– Oppvisningen blir i ekte 50-, 60- og 70-tallsstil! Vi lover flotte kjoler og ikke minst en god prat og latter rundt bordene – med andre ord topp stemning, sier Birgitte Sørensen.

