Børsemaker hadde maskingevær hjemme

Ifølge tiltalen fant politiet flere våpen og deler hjemme hos børsemakeren. Blant annet et halvautomatisk haglgevær hvor serienummeret var fjernet.

Flere ble pågrepet og siktet i saken, men det er bare mannen i førtiårene som må møte i retten. Han jobbet i en våpenbutikk på Sørlandet.

– Vi ønsker ikke automatvåpen ut på gate, sier politiadvokat Hans Olav Røyr ved Agder politidistrikt. Det er statsadvokaten i Agder som har tatt ut tiltale.

Flere våpenbeslag

I tiltalen er dette våpen og deler som ble funnet i mannens bolig sammen med lovlige registrerte våpen:

* Helautomatisk maskingevær, Ultimax 100 III, kaliber 556. Uregistrert og ikke lovlig deaktivert.

* Halvautomatisk Winchester haglgevær, mod. 50, kaliber 12. Serienummeret er fjernet.

* Pipeløp med lyddemper, passet til helautomatisk maskingevær.

* DPMS halvautomatisk rifle, modell LR-308, kaliber Win 308. Uregistrert våpen.

* DPS halvautomatisk rifle, modell A15, kaliber 223 Remington. Ikke kvittert ut fra våpenbutikk.

* Smith & Wesson halvautomatisk pistol, mo. 52-2, kaliber 38 spesial. Ikke kvittert ut fra våpenbutikk.

* Pardini halvautomatisk pistol, mod. HP, kaliber 32 S & W. Ikke kvittert ut fra våpenbutikk.

* Para-Ordonance halvautomatisk pistol, mod. P6, kaliber 40 S & W. Våpenet registret som destruert.

* Helckler % Koch, halvautomatisk rifle, modell HK 94. Avtrekkermekanismen er forsøkt modifisert til å kunne fungere som helautomatisk våpen.

Over hundre kilo med ammunisjon

I tillegg ble det funnet flere våpendeler som er tatt beslag i. I mannens bolig ble det oppbevart 131 kilo rifle- og pistolammunisjon av forskjellige kaliber, samt 17 kilo hagleammunisjon ulåst i boligen. I mannens ulåste garasje fant politiet tre rifler som ble oppbevart i en plastkasse.

To av våpennumrene var forsøkt manipulert, mener påtalemyndigheten.

Våpen i bilen

Politiet fant også en rifle, US carabin under matte i bagasjerommet i en bil, samt to fulle magasiner og seks tomme magasiner, 362 patroner til US carabinen og 200 stykker Remington-patroner.

Det har ikke lykkes NRK å få kontakt med mannens forsvarer.