Borgerlig ledelse, ifølge prognosen

Prognosen fra valgdirektoratet viser at Erna Solberg trolig fortsetter som statsminister. Høyre, FrP, KrF og Venstre ligger akkurat nå an til flertall. Ap og Høyre ligger begge på om lag 26 prosent oppslutning. MDG havner trolig under sperregrensen.